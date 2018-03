SPORT

2018/03/11 14:40

Serie A, ventottesima giornata La Fiorentina vince nel nome di Astori: Benevento sconfitto 1-0 Atmosfera surreale in un 'Franchi' tutto esaurito, con tifosi e giocatori visibilmente commossi. Sul campo, decide una rete di testa di Vitor Hugo al 25'. Nel finale un palo a testa: Coda per sanniti, Badelj per i viola

Condividi di Gianluca Luceri “Ci sono uomini che non muoiono mai… Ci sono storie che verranno tramandate in eterno... Buon viaggio capitano”. E’ questo l’immenso e commovente striscione con cui la curva Fiesole accoglie la prima Fiorentina senza il suo capitano Davide Astori, in un ‘Franchi’ tutto esaurito che diventa un frullatore di emozioni fortissime e dove la squadra di Pioli ‘sfoga’ il suo dolore battendo 1-0 il fanalino Benevento nel ‘lunch match’ del ventottesimo turno.

L’atmosfera è surreale: la gara comincia in un silenzio ‘assordante’ e si ferma per un minuto al 13’ (il numero di maglia di Astori), con lo stadio che si trasforma in un muro viola. Da brividi.

Si prova poi a giocare al calcio e sui piedi di Simeone capitano due palle-gol: la prima è salvata da Puggioni (15’), nella seconda il ‘cholito’ spedisce a lato di un soffio (21’). Al 25’ Fiorentina avanti: corner di Saponara e stacco vincente di Vitor Hugo. Sanniti pericolosi con una capocciata di Lombardi appena alta (31’).



Ripresa. Ci prova Djuricic di piatto, Sportiello blocca a terra (63’). Finale più movimentato. Tosca rischia l’autorete su tiro di Chiesa (85’), poi un palo a testa: il primo (esterno) lo centra Coda di testa all’89’, il secondo è firmato Badelj con una botta dalla lunga distanza (94’), con Benassi che sulla respinta spreca il tap-in del raddoppio. Finisce qui una partita 'difficile'. di Gianluca Luceri “Ci sono uomini che non muoiono mai… Ci sono storie che verranno tramandate in eterno... Buon viaggio capitano”. E’ questo l’immenso e commovente striscione con cui la curva Fiesole accoglie la prima Fiorentina senza il suo capitano Davide Astori, in un ‘Franchi’ tutto esaurito che diventa un frullatore di emozioni fortissime e dove la squadra di Pioli ‘sfoga’ il suo dolore battendo 1-0 il fanalino Benevento nel ‘lunch match’ del ventottesimo turno.L’atmosfera è surreale: la gara comincia in un silenzio ‘assordante’ e si ferma per un minuto al 13’ (il numero di maglia di Astori), con lo stadio che si trasforma in un muro viola. Da brividi.Si prova poi a giocare al calcio e sui piedi di Simeone capitano due palle-gol: la prima è salvata da Puggioni (15’), nella seconda il ‘cholito’ spedisce a lato di un soffio (21’). Al 25’ Fiorentina avanti: corner di Saponara e stacco vincente di Vitor Hugo. Sanniti pericolosi con una capocciata di Lombardi appena alta (31’).Ripresa. Ci prova Djuricic di piatto, Sportiello blocca a terra (63’). Finale più movimentato. Tosca rischia l’autorete su tiro di Chiesa (85’), poi un palo a testa: il primo (esterno) lo centra Coda di testa all’89’, il secondo è firmato Badelj con una botta dalla lunga distanza (94’), con Benassi che sulla respinta spreca il tap-in del raddoppio. Finisce qui una partita 'difficile'.

Condividi