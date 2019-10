ITALIA

2019/10/11 15:40

È rimasto bloccato in un apparecchio che tritura il legno Pisa.Operaio di 57 anni muore incastrato in macchinario L’incidente mortale nel comune di San Miniato in provincia di Pisa. L'uomo lavorava per un'impresa del napoletano

Incidente sul lavoro a Udine, operaio muore incastrato in un macchinario

Incidente sul lavoro a Udine, operaio muore incastrato in un macchinario Incidente sul lavoro a Lanciano, perde braccio mentre pulisce nastro trasportatore

Incidente sul lavoro a Lanciano, perde braccio mentre pulisce nastro trasportatore Incidente sul lavoro, operaio 19enne muore travolto dal cemento Condividi Stava ripulendo un oleodotto, che attraversa le campagne, quando è rimasto incastrato in una macchina che tritura il legno. E’ morto così un operaio di 57 anni a Roffia, nel comune di San Miniato, in provincia di Pisa.



Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e anche l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale ma, nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è morto sul posto. L’operaio lavorava per un'azienda con sede nell'hinterland di Napoli, Stava ripulendo un oleodotto, che attraversa le campagne, quando è rimasto incastrato in una macchina che tritura il legno. E’ morto così un operaio di 57 anni a Roffia, nel comune di San Miniato, in provincia di Pisa.Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e anche l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale ma, nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è morto sul posto. L’operaio lavorava per un'azienda con sede nell'hinterland di Napoli,

Condividi