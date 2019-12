Dal 4 all'8 dicembre Più libri più liberi, al via alla Nuvola. Fiera degli editori indipendenti rende omaggio a Camilleri

Una veduta della Nuvola di Fuksas durante la fiera Più libri più liberi (foto d'archivio Ansa)

Si apre il 4 dicembre con Andrea Martella, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Informazione e all'Editoria; Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, e Ricardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori, la diciottesima edizione della Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi, fino all'8 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola. All'inaugurazione dell'evento editoriale più importante di Roma interventi anche della presidente di Più libri più liberi, Annamaria Malato, del vicesindaco con delega alla Crescita Culturale di Roma Capitale, Luca Bergamo, del direttore dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Roberto Luongo,del presidente Gruppo Piccoli Editori AIE, Diego Guida e del presidente di EUR S.P.A, Alberto Sasso.La più grande vetrina degli editori indipendenti in Italia e in Europa, presieduta da Annamaria Malato, diretta da Fabio Del Giudice, con programma culturale pensato e curato da Silvia Barbagallo, compie diciott'anni e li festeggia concentrandosi sui. Una questione cruciale, quella del, che nel primo giorno della Fiera sarà affrontata da un'ospite d'eccezione:, sindaca di Danzica, che parlerà di un ideale europeo che si nutre di inclusione, rispetto e apertura verso il prossimo, insieme a Wlodek Goldkorn. Mentre Alessandro Barbero, Paolo Mieli e Paolo Conti saranno i protagonisti del dibattitoe Pierluigi Battista introdurrà l'incontrocon Sami Modiano e Marcello Pezzetti, in cui si discuterà della necessità di combattere ogni forma di odio, razzismo e antisemitismo.Nei cinque giorni della fiera, che cresce ulteriormente negli spazi e nei numeri, saranno oltre 520 gli espositori e 670 gli appuntamenti. Tra gli ospiti più attesi lo scrittore algerino, da anni residente in Francia,, la messicana, l'israeliano, la cinese, il libanesee lo statunitenseAmpio spazio all'area professionale che quest'anno consolida la sua centralità in una superficie organica di 500 metri quadrati. Tra gli appuntamenti della prima giornata,, curato da AIE in collaborazione con ALDUS e. Il 4 e 5 dicembre sarà in funzione - grazie all'intervento di ICE, della Regione Lazio per il tramite di Lazio Innova e del progetto Aldus - il Rights Centre per gli appuntamenti B2B per lo scambio dei diritti con 36 operatori provenienti da 18 Paesi.Nel giorno di chiusura della manifestazione grande omaggio ad, che era tradizione chiudesse la fiera, con la presentazione per la prima volta di(Sellerio) il monologo, mai andato inscena, che lo scrittore, morto il 17 luglio 2019, avrebbe dovuto portare in scena a Caracalla il 15 luglio.