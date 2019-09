Courmayeur Planpincieux, la parte frontale del ghiacciaio scivola sempre più veloce: 90 cm al giorno Rappresenta il 10% circa della massa totale

Prosegue l'accelerazione della parte frontale del ghiaccio Planpincieux (circa il 10% della massa totale) che nelle ultime 24 ore è scivolato verso valle di 90 centimetri, contro i 60 centimetri indicati nella mattinata di oggi.

E' quanto riferisce il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Fondazione montagna sicura di Courmayeur.

Le parti retrostanti confermano, invece, uno scivolamento costante: 30 centimetri al giorno per quella centrale e 15 centimetri per quella in coda.

Boccia: Valle d'Aosta diventi laboratorio

"Penso che abbia molto senso fare una riflessione con il Governo sulla necessità di far diventare la Valle d'Aosta un laboratorio sui cambiamenti climatici" ha detto il ministro per gli Affari regionali e l'Autonomia, Francesco Boccia, dopo un incontro ad Aosta con la Giunta regionale valdostana e con il presidente del Consiglio.