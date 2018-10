Schoharie Limousine travolge auto e passanti, 20 morti nello Stato di New York 18 vittime erano nel veicolo, noleggiato per un matrimonio, le altre 2 erano passanti

Tragico incidente stradale nello Stato di New York: 20 persone sono morte in uno scontro che ha coinvolto una limousine e almeno un'altra auto vicino a una affollata località turistica.Secondo il quotidiano The Times Union of Albany, fonti della polizia hanno detto che la limousine scendeva a forte velocità da una collina e si è schiantata contro almeno un'auto coinvolgendo la folla di passanti davanti a un negozio a Schoharie, circa 270 chilometri a Nord di New York City.La limousine era stata noleggiata in occasione di un matrimonio: a bordo c'erano numerosi invitati alle nozze. Sembra che abbia terminato la sua corsa nel parcheggio del negozio, travolgendo auto in sosta e clienti. Testimoni parlano di un caos indescrivibile e di un continuo viavai di soccorritori, ambulanze e polizia.L'area è molto frequentata da turisti che vengono a vedere i colori dell'autunno nei boschi.