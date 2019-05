Polonia, salvate dal macello 180 mucche selvatiche

In Polonia 180 mucche abbandonate vivevano allo stato brado per anni e si sono inselvatichite. Vagavano nei pressi della città di Deszczno, calpestando i campi e distruggendo il raccolto. Dopo le numerose lamentele degli agricoltori locali, è intervenuto il Capo medico veterinario, affermando che i ruminanti rappresentavano un pericolo per la salute umana, poiché portatori delle malattie trasmissibili da animale a uomo, e andavano abbattute in linea con le disposizioni dell’Ue in materia. A quel punto sono insorti gli animalisti, che hanno coinvolto il presidente del paese Andrzej Duda e il presidente del partito Diritto e Giustizia Jarosław Kaczyński.I due politici hanno rassicurato che le mucche sarebbero state risparmiate, dando le indicazioni in merito al ministro dell’Agricoltura.Il ministro dell’Agricoltura polacco Jan Krzysztof Ardanowski ha dichiarato che le mucche non saranno abbattute, ma sistemate in un’azienda agricola statale. Lo Stato pagherà giornalmente per il loro mantenimento circa 800 euro.