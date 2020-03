Diamoci una mano Polonia, la polizia scrive ai criminali: siamo impegnati col coronavirus, per favore fate una pausa E qualcuno ha risposto

La polizia polacca sulla propria pagina ufficiale di Facebook ha lanciato un appello ai criminali per invitarli a rispettare la legge per il periodo della pandemia.Nell’appello si legge: “Causa pandemia Covid-19 ci sono stati assegnati molti nuovi compiti e per il panico diffuso tra la popolazione, la gente si aspetta aiuto da noi. Per favore, interrompete tutte le attività criminali, vergognose, vili, fino al nuovo avviso"."Apprezziamo la prevista collaborazione in merito all’astensione dalle attività criminali e illecite - prosegue il comunicato - e ti ringraziamo per la comprensione e la collaborazione. Ti informeremo con un messaggio separato quando potrai tornare alle tue attività criminali di routine e noi potremo tornare al nostro servizio di sempre di contrasto alla criminalità”.Qualcuno dei diretti interessati a quel punto si è sentito in dovere di rispondere: "Vabbè! Per un paio di settimane si può pure smettere!”.