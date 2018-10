Nuovo sopralluogo della presidente del Senato Ponte Genova, Casellati: "La parola d'ordine è tempestività" "Sono qui anche per dire che il Senato c'è e c'è un'attenzione particolare alle risposte che il decreto Genova darà a questa gente" ha detto. "Ponte Morandi è 'metafora del Paese', da sviluppo a decadenza"

"La parola d'ordine è tempestività. Questa città deve ritornare a essere al centro, non può essere isolata dall'Europa e dall'Italia, non può restare emarginata dal mondo. Il Ponte Morandi è simbolo del Paese perché rappresenta la fragilità infrastrutturale di cui purtroppo l'Italia soffre". Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, a margine di un sopralluogo nella zona di Ponte Morandi a Genova, dove ha incontrato una delegazione dei vigili del fuoco impegnati dal giorno del disastro.

"Questo mio ritorno a Genova significa anche un ringraziamento di cuore a tutti i vigili del fuoco che, insieme agli altri rappresentanti delle forze dell'ordine e ai volontari, sono stati protagonisti dell'emergenza e sono oggi protagonisti di questa nuova fase di ritorno di Genova alla normalità - ha detto Casellati - Sono qui anche per dire che il Senato c'è e c'è un'attenzione particolare alle risposte che il decreto Genova darà a questa gente".



"I cittadini vogliono solo normalità"

"Non c'è nessun'altra richiesta da parte dei nostri cittadini che un ritorno alla normalità, perché qui la vita è cambiata"- ha aggiunto- "Anche il mondo del lavoro è cambiato: ci sono persone che fanno fatica a raggiungere questa città e che stanno pensando addirittura di cambiare lavoro, il che segnala davvero un problema difficile da risolvere" ha concluso.







"Mancato sostegno a Genova sarebbe un fallimento"

Di Ponte Morandi e di Genova la presidente del Senato aveva già parlato in una intervista al Secolo XIX. "Se dovesse mancare il sostegno alle imprese e alle persone colpite" dal crollo "sarebbe un ennesimo e inaccettabile fallimento", ha detto, aggiungendo che "spetta al Parlamento, in un rapporto di leale collaborazione con il Governo, individuare ogni possibile miglioramento" al Decreto Genova "su tutti gli aspetti che riguardano non solo la ricostruzione materiale del ponte, ma anche il futuro di Genova e dei suoi cittadini".



"Bisogna fare e bisogna fare in fretta - ha ribadito - perché l'isolamento di Genova significa l'isolamento dell'Italia verso l'Europa e verso il mondo". D'altra parte, il Ponte Morandi "è una metafora del paese: da simbolo di sviluppo e innovazione a tragica immagine di una decadenza frutto di incuria e pressapochismo".



"Auspico - ha aggiunto Casellati parlando dei corridoi europei - che l'Italia possa assumere un ruolo propulsivo, anche prospettando nuove e più coraggiose soluzioni in ambito europeo". "La commissaria Ue Violeta Bulc, come la Presidente Leuthard in Svizzera, attende un segno del nostro Governo sul corridoio Reno-Alpi".