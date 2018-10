Società Autostrade stanzia un milione per sistema monitoraggio Ponte Genova, Toti: "Stanziati i primi 19 milioni per l'emergenza" Iniziati i sopralluoghi dei periti. L'analisi servirà a visionare e "cristallizzare" lo stato dei monconi e dei resti già catalogati dagli investigatori

E' inziato questa mattina il sopralluogo dei consulenti e periti degli indagati e delle parti civili nell'hangar dove sono custoditi i reperti del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto e che ha causato la morte di 43 persone. Secondo quanto emerso, l'analisi servirà a visionare e "cristallizzare" lo stato dei monconi e dei resti già catalogati dagli investigatori. Questo è il primo atto dell'incidente probatorio che si concluderà tra due mesi. I periti poi dovranno portare le loro relazioni in apposite udienze fissate a dicembre.Il dipartimento nazionale di Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri ha stanziato ieri sera i primi 19 milioni di euro sui 33,4 milioni previsti per coprire le spese d'emergenza a seguito del crollo del ponte Morandi. Lo ha riferito il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti oggi in Consiglio regionale. Toti ha spiegato che le risorse già stanziate o in arrivo per l'emergenza post crollo del ponte Morandi andranno per 3 milioni e 23 mila euro circa a interventi di soccorso di prima assistenza alla popolazione. Poi ci sono 12 milioni di euro per le infrastrutture viarie del Comune tra cui la nuova 'Via della Superba', 6 milioni e 700 mila per iltrasporto pubblico. Ma anche 5 milioni e 700 mila per il servizio sanitario regionale. Gli altri saranno così ripartiti: 2 milioni per gli alloggi pubblici per gli sfollati, un milione e mezzo per gli sfollati che hanno scelto un'autonoma sistemazione, 500 mila euro per le spese funerarie dei familiari delle vittime, 150 mila per le spese sostenute dal volontariato, 150 mila per la manutenzione straordinaria e la viabilità urbana, 800 mila per la gestione dei rifiuti, 250 mila per le spese del presidio dei vigili del fuoco, 20 mila per il rimborso delle spese della Commissione di esperti, 600 mila per l'esercito italiano (attività antisciacallaggio), 50 mila per il personale della Protezione civile nazionale.Aspettiamo di sapere quali sono le determinazioni finali del presidente del Consiglio a cui spetta il potere di nomina del commissario per la ricostruzione del ponte Morandi", ha dichairato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in Consiglio regionale. "L'interlocuzione con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte stata serrata, stanno vagliando i nomi, spetta al Governo sceglierlo"; ribadisce Toti "Da parte nostra garantiamo una leale collaborazione, ci aspettiamo un commissario con un adeguato profilo, meglio se genovese e che conosce la zona".Società Autostrade ha accettato di stanziare un milione di euro per coprire le spese di istallazione del sistema di monitoraggio tramite sensori dei due monconi del ponte Morandi, ha spiegato il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti stamani a Genova in Consiglio regionale. "Abbiamo chiesto 'in danno' adAutostrade di coprire i costi, la società ha accettato".Per lavori di ispezione sul viadotto Cerusa sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle ore 22 del 4 di ottobre alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona. Lo rende noto Autostrade. La chiusura interessa chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria ed diretto verso Savona. In alternativa, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A10 Genova-Savona verso Genova e, raggiunta la stazione di Genova Pra', si dovrà uscire per rientrare dalla stessa stazione autostradale e proseguire in direzione di Savona.