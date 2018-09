Genova Crollo ponte Morandi, al via le operazioni per installare i sensori

Al via le operazioni per mettere i sensori I vigili del fuoco e i tecnici delle ditte specializzate, con la supervisione dei tecnici della Commissione nominati dalla struttura commissariale della Regione, hanno iniziato stamani i sopralluoghi e le operazioni propedeutiche all'installazione delle gru e delle apparecchiature di controllo dei sensori sui monconi del viadotto 'Morandi'. Verranno eseguiti test per la sicurezza e individuate le basi topografiche per i rilevamenti e la raccolta dei dati.