Maltempo in Val Tramontina Pordenone, temporale abbatte alberi su alcune tende: si temono vittime Nella zona dell'incidente 3mila persone stanno partecipando al raduno europeo della "Famiglia Arcobaleno"

Condividi

Un violento temporale ha abbattuto un albero che si è schiantato su alcune tende sulle montagne della Val Tramontina. Si temono alcune vittime.Nella zona dell'incidente 3mila persone stanno partecipando al raduno europeo della "Famiglia Arcobaleno".Da quanto si è appreso, un fortissimo nubifragio ha causato la caduta di molti alberi, che hanno investito alcune tende. Almeno una persona è rimasta imprigionata all'interno di una di esse, e si teme possa essere deceduta.L'area dove stanno operando i soccorritori è quella di Malga Chiampis, al confine tra le province di Pordenone e di Udine.Sul posto è appena atterrato l'elicottero del 118, mentre i tecnici del Soccorso Alpino di Maniago (Pordenone) sono pronti a partire a piedi. La località dista almeno due ore di cammino dal luogo più vicino a dove si possono lasciare le vetture dei soccorritori.Dopo un violento acquazzone, da qualche minuto risplende nuovamente il sole e l'elicottero sta perlustrando l'ampia zona occupata dai partecipanti, per scongiurare la presenza di altre persone imprigionate nelle tende. Anche le comunicazioni sono difficoltose: non c'è copertura telefonica ed esiste un'unica utenza satellitare che sta tenendo i collegamenti con la centrale operativa regionale del Nue 112.I componenti della Rainbow Family, comunità di persone unite dai valori della non violenza e dell’egualitarismo, ogni anno organizzano un “Raduno arcobaleno” in una località europea. Il raduno, cominciato il 23 luglio, si conclude il 21 agosto.