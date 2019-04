Strada Provinciale 227 Portofino, buca nell'asfalto. Strada prima chiusa poi momentaneamente riaperta La voragine si è formata in un tratto di strada che non era stato coinvolto nella devastante mareggiata di ottobre

La buca nella strada tra S. margherita Ligure e Portofino

di Tiziana Di Giovannandrea La strada carrabile tra S. Margherita Ligure e Portofino è stata chiusa al traffico per una grande buca che si è aperta in mattinata, all'improvviso, al centro della carreggiata. Nel manto stradale all'altezza di Paraggi il buco che si è creato presenta una fenditura di 2 metri per 3 ed una profondità di circa 1 metro. Sul posto immediatamente sono accorsi i Vigili del Fuoco.Le autorità hanno deciso di chiudere il transito in entrambi i sensi di marcia per verificare la tenuta della strada. Dopo le verifiche del caso la strada è stata momentaneamente riaperta, nel pomeriggio, per permettere il passaggio dei turisti rimasti bloccati nel borgo. La buca è stata coperta con delle assi e le autovetture dei turisti così hanno potuto cominciare a lasciare il paese.Nella mattinata di domani lunedì la provinciale 227 sarà di nuovo chiusa al traffico per effettuare i necessari lavori di riparazione che dovrebbero terminare entro sempre la giornata di lunedì.Il crollo si è verificato tra Paraggi e Portofino in un tratto che non era stato coinvolto dalla mareggiata di ottobre. La strada, dopo i lavori, era stata riaperta poco prima di Pasqua dopo i lavori per ripristinare i pesanti danni della mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi.Il governatore della Liguriacommentando la nuova chiusura della strada provinciale ha osservato: "Non c'è pace ma supereremo anche questa, in fretta e bene, rimboccandoci le maniche come sempre. Stiamo già lavorando alla buca che si è aperta sulla strada tra Santa Margherita e Portofino. Ovviamente non si tratta della strada crollata e ricostruita ma di un altro tratto della medesima provinciale". "I sindaci di Portofino e Santa Margherita e il Consigliere della Città Metropolitana Franco Senarega -ha spiegato ancora Toti- sono già sul posto con le aziende incaricate per correre ai ripari". "Evidentemente -ha proseguito Toti- il mare o l'acqua proveniente dal monte ha danneggiato la carreggiata anche lì, durante la grande perturbazione di ottobre. Ma non ci pieghiamo e non ci arrendiamo e siamo già al lavoro. Guardiamo avanti".