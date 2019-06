Finale allo 'Estadio do Dragão' Nations League al Portogallo, Olanda battuta 1-0 a Oporto Festa portoghese nella prima edizione del nuovo trofeo per nazioni della Uefa. Cristiano Ronaldo solleva la coppa. Decide un gol di Guedes al 60'. Prestazione opaca degli oranje

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo conquista la Nations League, battendo nella finale di Oporto l'Olanda per 1-0. I lusitani si aggiudicano la prima edizione del nuovo trofeo per nazioni della Uefa, dopo aver vinto il girone di cui faceva parte anche l'Italia e aver superato la Svizzera in semifinale con una tripletta di CR7. I rossi di Fernando Santos chiudono imbattuti la competizione.Allo ‘Estadio do Dragão’ buon Portogallo in avvio e per gran parte del primo tempo. Subito pericoloso l’ex Udinese e Sampdoria Bruno Fernandes, poi anche Pereira, Fonte, Cristiano Ronaldo e Guedes mettono apprensione alla retroguardia olandese. Gli oranje stentano a farsi vedere in area avversaria. Prima dell’intervallo, ancora occasioni lusitane con Guedes, il solito Bruno Fernandes e Ronaldo: c’è molto lavoro per il portiere dell’Olanda Cillessen.La musica non cambia nella ripresa. Guedes il più intraprendente, con un tentativo al 55’ che è il preludio del gol che arriva al 60’, con un destro dal limite (assist di Bernardo Silva) su cui Cillessen si tuffa ma con la mano sinistra non riesce a respingere il pallone. La reazione dell'Olanda è in un colpo di testa di Depay troppo centrale. All’80’ ancora Bruno Fernandes alla conclusione, Cillessen vola. All'83' ci prova van Dijk di testa, para Rui Patricio. Il risultato non cambia più. Fa festa Portogallo e Cristiano Ronaldo può alzare il trofeo.