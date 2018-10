Meteo Portogallo, allarme per arrivo di Leslie: l'uragano più forte dal 1842

Il Portogallo ha diramato un'allerta rossa sulla maggior parte del territorio nazionale in attesa dell'arrivo dell'uragano Leslie, che potrebbe essere il più potente a colpire il paese dal 1842.L'Autorità nazionale per la protezione civile ha raccomandato alla popolazione di allontanarsi dalle zone costiere e di evitare di uscire di casa.La notte da sabato a domenica dovrebbe essere il momento più critico. Si prevede che gli uragani e le forti piogge inizino nella regione di Lisbona. Leslie dovrebbe quindi "spostarsi a una velocità di 60 km/h verso nord-ovest, perdendo la sua intensità per passare a tempesta post-tropicali".Nel 2017, i forti venti e l'ondata di caldo causata dall'uragano Ophelia, al largo del Portogallo e della regione spagnola della Galizia, hanno alimentato incendi boschivi che hanno causato la morte di circa 40 persone.Secondo una dichiarazione rilasciata sabato dall'agenzia meteorologica spagnola Aemet, Leslie arriverà anche in Spagna domenica mattina presto, con raffiche di vento a 100 km/h nell'ovest del paese.La Spagna è già stata gravemente colpita questa settimana con le forti piogge a Maiorca, dove martedì 12 persone sono morte per le inondazioni.