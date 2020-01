Vaglio di Basilicata (Potenza) Auto travolge due tifosi: un morto e un ferito. Tre in Questura Il tifoso investito è un supporter della squadra Vultur Rionero di 33 anni. Indagini su sostenitori del Melfi. La Polizia ha fermato l'auto investitrice con tre persone a bordo e le ha portate in Questura a Potenza

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Un uomo di 32 anni - tifoso della Vultur Rionero (Eccellenza lucana) - è morto, nel primo pomeriggio, investito da un'autovettura sulla quale viaggiavano alcuni tifosi del Melfi (Eccellenza lucana), nei pressi della Stazione Ferroviaria di Vaglio di Basilicata (Potenza). Il tifoso è morto sul colpo.La Polizia sta indagando per stabilire le circostanze che hanno portato all'incidente e alla morte del tifoso.Nell'incidente è rimasta ferita almeno un'altra persona, che è stata trasferita in eliambulanza all'Ospedale San Carlo di Potenza.Le Forze dell'Ordine nel frattempo hanno fermato un'automobile e portato tre persone in Questura dopo aver rintracciato e fermato l'autovettura, una Fiat Punto, che avrebbe investito i tifosi della Vultur Rionero.Secondo quanto è fin qui noto gli occupanti dell'auto sono interrogati nella Questura di Potenza.A quanto sembra da una prima ricostruzione i tifosi della Vultur Rionero erano diretti a Brienza (Potenza), quelli del Melfi a Tolve (Potenza) per seguire le loro squadre.L'investimento mortale è avvenuto mentre i tifosi del Vultur Rionero erano fermi nei pressi della Stazione Ferroviaria di Vaglio di Basilicata per aspettare altri sostenitori vulturini. All'arrivo dei tifosi del Melfi è avvenuto l'investimento, non si sa ancora se accidentale o voluto. La Polizia sta indagando per chiarire se tra le due tifoserie vi siano stati scontri già prima dell'investimento, in un'area di servizio della Strada Statale 658 Potenza-Melfi.Il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha convocato per domani mattina, alle ore 9, unaAll'ordine del giorno, gli scontri tra le tifoserie di Vultur Rionero e Melfi (Eccellenza lucana) che hanno portato alla morte di un uomo, tifoso del Rionero.