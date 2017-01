Calcio Premier League, tris Chelsea in casa del Leicester

Antonio Conte

Anche senza Diego Costa, non convocato per motivi disciplinari, il Chelsea riesce a vincere battendo 3-0 a domicilio il Leicester e consolidando il primato in classifica nella Premier League (+7 sul Tottenham in attesa del Liverpool). Antonio Conte ha dunque la meglio su Claudio Ranieri nella sfida tra i due tecnici italiani. Protagonista Marco Alonso: l'ex fiorentino ha segnato una doppietta vincente per la squadradi Abramovich, mentre la terza rete è stata realizzata da Pedro.Harry Kane si abbatte sul West Bromwich Albion e il Tottenham porta a casa tre punti e una rotonda vittoria. Gli Spurs hanno battuto 4-0 il Wba nella gara che ha aperto la 21a giornata di Premier League. Oltre alla tripletta dell'attaccante della nazionale inglese, l'autogol di McAuley a decretare il 4-0. La squadra di Pochettino, in attesa delle altre partite, si porta momentaneamente al secondo posto a quota 45 punti, mentre il Wba resta a 29.Poker dell'Arsenal in casa dello Swansea, che rimane così ultimo in compagnia del Sunderland vista la vittoria dell'Hull City (3-1 sul Bournemouth) grazie ad una doppietta dell'ex palermitano Abel Hernandez. I gunners hanno espugnato il Liberty Stadium 4-0 grazie alle reti di Giroud e Sanchez e con in mezzo due autoreti. Vittoria esterna (3-1) anche per lo Stoke City sul Sunderland con doppietta di Arnautovic, 3-0 del West Ham sul Crystal Palace (Feghouli e Carroll in gol) e vittoria di misura del Burnley sul Southampton (rete di Barton nel finale). Pari senza reti per il Watford di Walter Mazzarri che davanti al proprio pubblico nonriesce a battere il Middlesbrough ma muove comunque la classifica.CLASSIFICA: Chelsea 51 punti; Tottenham 45; Arsenal, Liverpool 44; Manchester City 42; Manchester United 39; Everton 30; West Bromwich 29; Stoke City 27; Burnley 26; Bournemouth, West Ham, Southampton 25; Watford 23; Leicester 21; Middlesbrough 19; Crystal Palace, Hull City 16; Swansea, Sunderland 15.