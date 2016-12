Calcio Premier League, il Chelsea vince la 13a partita consecutiva Eguagliato il record dell'Arsenal con il successo per 4-2 sullo Stoke City

L'allenatore Antonio Conte

Il Chelsea di Antonio Conte centra la 13/a vittoria di fila in Premier League - eguagliato il record detenuto dall'Arsenal dal 2001-2002 - battendo 4-2 lo Stoke City. Già sicuri di chiudere il 2016 in vetta, i Blues hanno ampliato il vantaggio sulle inseguitrici, Liverpool e Manchester City, che si affronteranno più tardi. Buona chiusura d'anno anche per Claudio Ranieri, con il Leicester che ha sconfitto 1-0 il West Ham grazie ad una rete di Slimani. I campioni si portano a quota 20 punti in classifica, in zona più tranquilla. Vince anche, 4/o successo consecutivo, il Manchester United di José Mourinho, 2-1 in rimonta sul Middlesbrough con i gol nel finale di Martial e Pogba.Tra i protagonisti del successo del Chelsea c'è Willian, autore di una doppietta buona per soffocare subito il tentativo di rimonta che lo Stoke aveva avviato a inizio ripresa. Il primo tempo si era chiuso sull'1-0 per una rete di testa di Cahill al 34' su calcio d'angolo di Fabregas, ma già al primo minuto del secondo Martins Indi ha pareggiato. Al 12' Willian ha riportato avanti il Chelsea, Crouch ha risposto al 19' ma Conte non ha fatto in tempo ad infuriarsi perché il brasiliano ha riportato avanti i Blues un minuto dopo. Diego Costa ha chiuso la partita al 40', confermandosi capocannoniere con 14 reti. Da segnalare che con i due assist odierni, Fabregas raggiunge il tetto di cento in Premier. Il Chelsea chiude il girone di andata in vetta a quota 49. Seguono, con una partita in meno, Liverpool 40, City 39 e Arsenal 37.Negli altri incontri della 19/a giornata, il Burnley ha battuto 4-1 il Sunderland terz'ultimo, il West Bromwich ha vinto 2-1 a Southampton e il Bournemouth 3-0 in casa dello Swansea fanalino di coda. Domani si giocano Watford-Tottenham e Arsenal-Crystal Palace.