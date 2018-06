Emergenza migranti Premier Malta: la Lifeline sarà trattenuta per indagini

La Lifeline sarà sequestrata a Malta, dove le autorità intendono indagare sulla sua attività, mentre i migranti a bordo saranno assistiti in otto Paesi dopo che anche il Belgio ha dato il suo assenso.E' quanto ha spiegato oggi in conferenza stampa a La Valetta, il primo ministro maltese, Joseph Muscat. Oltre a Malta, ci sono Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Lussemburgo, Belgio e Olanda."La Lifeline sarà trattenuta per avviare l'indagine necessaria. Il capitano dell'imbarcazione ha ignorato le leggi internazionali e le direttive italiane", ha detto Muscat, che ha definito quello della Lifeline "un caso molto particolare": "Non c'è stato un disaccordo tra due Stati membri", ma "un capitano che ha ignorato le leggi internazionali", ha aggiunto.Adesso, ha proseguito Muscat, "chi richiederà asilo sarà protetto dagli Stati membri", mentre "inizieranno immediatamente le procedure per chi non rispetta le leggi per la richiesta d'asilo". Secondo il primo ministro è però "ancora troppo presto per fornire dati sulla ridistribuzione dei migranti": "Abbiamo promesse concrete dagli Stati membri, ognuno accoglierà secondo la sua capacità ma non voglio dare numeri. Prima di tutto dobbiamo accertarci delle persone a bordo, del loro profilo, della loro situazione, di quelli che cercano asilo e di coloro che sono migranti economici", ha insistito il premier maltese. "La nave raggiungerà le nostre coste questo pomeriggio. In giornata arriverà l'autorizzazione a ripararsi dal maltempo".E poi: "Sono sorpreso di avere centri per migranti a sud della Libia, le persone che dicono queste cose devono fare capire come attueranno", ha dichiarato Muscat. "Con Salvini abbiamo avuto diversi incontri e ne avremo altri", ha aggiunto.