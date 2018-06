Secondo Marco Balzano con 'Resto qui' Premio Strega, Helena Janeczek guida la cinquina 2018 Il suo 'La ragazza con la Leica' ha ottenuto 256 voti

Helena Janeczek con 256 voti e il suo 'La ragazza con la Leica' (Guanda) guida la cinquina del Premio Strega 2018 votata questa sera a Casa Bellonci, a Roma. Al secondo posto Marco Balzano con 'Resto qui' (Einaudi) che ha avuto 243 voti e al terzo Sandra Petrignani con 200 voti per 'La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg' (Neri Pozza). Al quarto posto Lia Levi con 173 voti per Questa sera è già domani (Edizioni E/O) e quinto Carlo D'Amicis con 'Il gioco' (Mondadori).Prima degli esclusi per 2 voti di distacco Francesca Melandri con 'Sangue giusto' (Rizzoli) che ha avuto 149 voti.Su un totale di 660 aventi diritto al voto hanno espresso tre preferenze in 576, per una percentuale dell'87,2%. Le schede nulle sono state quattro.A presiedere il seggio, Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017.