Letteratura Premio Strega, Scurati guida la cinquina davanti a Cibrario Resi noti i finalisti, il 4 luglio il vincitore

Antonio Scurati (Ansa)

Antonio Scurati con 312 voti e il suo 'M. Il figlio del secolo' (Bompiani) guida la cinquina del Premio Strega 2019 votata questa sera per la prima volta al Tempio di Adriano a Roma e non nella storica sede a Casa Bellonci poiché è in ristrutturazione.Al secondo posto Benedetta Cibrario con 203 voti per 'Il rumore del mondo' (Mondadori) e al terzo Marco Missiroli con 189 voti per 'Fedeltà' (Einaudi). Al quarto posto Claudia Durastanti con 'La straniera' (La nave di Teseo), 162 voti e al quinto 'Addio fantasmi' di Nadia Terranova con 159 voti.Su 660 aventi diritto hanno votato 592 persone, pari ad una percentuale dell'89,6%.Come da tradizione, l'elezione del vincitore si svolgerà giovedì 4 luglio al Ninfeo di Valle Giulia a Roma e in diretta su Rai 3.