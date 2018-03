Parlamento Presidenza Senato, Bossi: "Se saltavano Lombardia e Veneto, Salvini lo impiccavano come Mussolini" Il Senatur interviene sugli scenari che hanno preceduto l'accordo con Berlusconi sulla presidenza di Palazzo Madama

Matteo Salvini e il contrasto con Silvio Berlusconi sulla presidenza del Senato? "Ha parlato prima di pensare. Se pensava un attimo, capiva che sarebbe saltato il Veneto, la Lombardia. Se saltano il Veneto e la Lombardia lo impiccano in piazza Centrale a Milano, come il suo amico Mussolini" ha detto Umberto Bossi a 'Repubblica tv', prima dell'elezione di Elisabetta Alberti Casellati, prevedendone la riuscita.Il Senatur esclude che si possa parlare di un futuro governo Lega-M5S: "No -ha affermato- quello è già fallito ai tempi della Democrazia cristiana... Vogliono fare la Cassa per il Mezzogiorno, per l'assistenzialismo fallito una volta. Devono fare le fabbriche, non l'assistenzialismo".