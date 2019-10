Presidenziali Argentina: chiuse le urne, risultati in nottata

Condividi

I seggi delle elezioni presidenziali e politiche in Argentina si sono chiusi alle 18 (le 22 italiane). Gli aventi diritto che si trovino in fila all'interno potranno ancora votare.Secondo la legge elettorale, è proibito diffondere gli exit poll, che potranno essere proposti a partire dalle 21 locali, insieme alle prime cifre dello scrutinio ufficiale.E' grande l'attesa nelle sedi dei comitati dei due principali candidati, dei sei in corsa, che si disputano la conquista della Casa Rosada presidenziale: il presidente uscente di centro-destra Mauricio Macri (Insieme per il cambiamento) e il suo sfidante peronista di centro-sinistra, Alberto Fernandez (Fronte di tutti).L'affluenza alle urne "è stata di oltre l'80%". Lo ha dichiarato in una breve conferenza stampa il ministro dell'Interno Rogelio Frigerio. Il ministro ha aggiunto che questa cifra "è superiore a quella registrata nelle primarie ('Pasos')" dello scorso 11 agosto.