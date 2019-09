Presidenziali Tunisia, exit poll: Said in testa davanti a Karoui Verso ballottaggio tra giurista indipendente e magnate in cella

In attesa dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali in Tunisia, i primi exit poll della società Sigma Conseil danno in testa il giurista indipendente Kais Said con il 19,5% dei voti seguito dal magnate Nabil Karoui con il 15,5%, che andrebbero al ballottaggio. Karoui è in carcere dal 23 agosto con l'accusa di riciclaggio ed evasione fiscale.Al terzo posto il candidato del partito islamico Ennhadha, Abdelfattah Mourou, con l'11,0%, seguito dal ministro della Difesa dimissionario, Abdelkarim Zbidi, con il 9,4%, il premier uscente Youssef Chahed con il 7,5% e il giornalista e scrittore Safi Said con il 7,4%.Il tasso di partecipazione alle presidenziali si attesterà intorno al 40% in Tunisia e al 20% all'estero. Lo ha detto Nabil Baffoun, presidente della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie) che sovrintende all'intera macchina elettorale. Nel 2014 il tasso di affluenza al primo turno delle presidenziali era stato del 64,6%.