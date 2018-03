110 milioni gli elettori chiamati alle urne Presidenziali in Russia, seggi già aperti nell'estremo oriente Vladimir Putin verso il quarto mandato. L'esito del voto è scontato, la battaglia è solo sull'affluenza

Seggi aperti in Kamchatka, Chukotka e a Magadan, nell'Estremo Oriente russo, per le presidenziali che vedono 110 milioni di elettori chiamati alle urne per eleggere il leader per i prossimi 6 anni. I seggi sono stati aperti alle 8:00 (le 21 in Italia), nove ore prima dell'apertura a Mosca e nel resto della parte orientale e del centro del Paese.Nel vastissimo territorio russo ci sono 11 fusi orari: le operazioni di voto dureranno 21 ore e si concluderanno nell'enclave di Kalinigrad, nella parte più occidentale del Paese, dove i seggi chiuderanno alle 19:00 ora italiana.La Russia si prepara ad altri sei anni di presidenza Putin. La vittoria elettorale e il conseguente quarto mandato per il capo del Cremlino appaiono scontati. Stando a un recente sondaggio del centro demoscopico statale Vtsiom, Putin dovrebbe ottenere tra il 69 e il 73% dei voti.Alle sue spalle, a distanza abissale, ci sono il comunista Pavel Grudinin con il 10-14% e il nazionalista Vladimir Zhirinovsky con l'8-12%.Ma la battaglia di Putin a questo giro è prima di tutto per l'affluenza. Solo se il 70% dei quasi 111 milioni di aventi diritto si recheranno alle urne, il suo successo sarà completo. Le ricerche di Vtsiom indicano però che 'solo' il 63-67% dei russi ha intenzione di votare. Ed ecco perché osservatori e attivisti temono il ricorso ai brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione.A chiedere ai russi di disertare le urne è l'oppositore Alexiei Navalny. Il blogger anti-Putin nel corso degli ultimi 12 mesi ha sfidato i divieti delle autorità portando migliaia di persone in piazza contro il governo russo e la corruzione. I suoi guai giudiziari, che molti ritengono fabbricati dal Cremlino, gli hanno però impedito di candidarsi. Allora ha lanciato uno "sciopero degli elettori", invitando a boicottare presidenziali "farsa" senza reali alternative a Putin.Il primo nemico dell'affluenza però più che Navalny è proprio l'esito scontato delle elezioni. La gente - tiepidi sostenitori di Putin compresi - non è motivata ad andare alle urne perché pensa che il proprio voto non cambierà nulla. Ma l'obiettivo del Cremlino resta quello: 70% delle preferenze per Putin e affluenza al 70%.