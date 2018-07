Preso a Roma violentatore 'seriale', sospetti su 6 casi

Condividi

E' stato arrestato ieri in flagranza di reato l'uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale e denunciato con una lettera sul Corriere della Sera da una delle sue vittime. Nella lettera, la vittima, in un lungo articolo, ha denunciato anche l'indifferenza mostrata dalle persone a cui aveva chiesto aiuto mentre l'uomo la aggrediva e molestava. In passato il molestatore era stato fermato ma poi sempre rilasciato.L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le indagini al pm Stefano Pizza: il pm ha chiesto al gip la convalida dell'arresto per il reato di violenza sessuale e l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare.Il sospetto degli inquirenti è che lui sia autore di almeno sei episodi di molestie sessuali.