Scontro nel governo Pressing della Lega su M5S. Salvini: "Il condono edilizio a Ischia? "Non è un bel segnale" La Lega "minaccia" di presentare un emendamento per evita regali a migliaia di abusi edilizi commessi a Ischia. "Siamo certi che possa trovare il sostegno anche dei colleghi dei 5 Stelle", dice il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi

Dopo lo scontro su scudo fiscale e Rc Auto la Lega passa al contrattacco e "denuncia" le norme approvate dal Consiglio dei Ministri su sollecitazione del M5S. In primi quella che di fatto - nell'ambito del Decreto per Genova - aprirebbe la strada ad una maxi-sanatoria edizilia sull'Isola di Ischia colpita dal terremoto un anno fa."Anche noi riteniamo che alcune norme, come ad esempio il condono edilizio per Ischia, non sia una buona cosa. Non è un bel segnale". Lo ha detto Matteo Salvini, a Mezzocorona, in Trentino, nella giornata di chiusura della campagna elettorale per le provinciali. Lo ha affermato dopo avere sottolineato come il dialogo con i 5 stelle sia aperto. "I nostri avversari - ha aggiunto - sono a Parigi e a Bruxelles".Ed ecco allora l'emendamento che la Lega "minaccia" di presentare. "L'emendamento che presenteremo come Lega e' una misura di buon senso che evita regali a migliaia di abusi edilizi commessi a Ischia. Pertanto siamo certi che possa trovare il sostegno anche dei colleghi dei 5 Stelle". Lo dichiara il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi sulla norma che sara' presentata al decreto emergenze in discussione nelle commissioni trasporti e ambiente della Camera"."Domani si tratta solo di togliere la norma sul condono penale. Sia chiaro: nessun mercimonio su altri tavoli. Il condono tombale nell'accordo non c'era". E' questo, a quanto apprende l'Adnkronos, l'avvertimento che Luigi Di Maio intende rivolgere a Matteo Salvini, esprimendo con i suoi il timore che la Lega voglia alzare il prezzo sulla vicenda della ricostruzione delle case abusive a Ischia e sulla tariffa unica Rc auto."Di certo a Ischia vanno evase le legittime richieste ancora sospese, alcune addirittura dal 1985. Tuttavia, migliaia di pratiche di richieste di condono rappresentano un serio problema. Per questo come +Europa diciamo no a condoni edilizi selvaggi come vorrebbe il Movimento 5 Stelle". Lo afferma Antonio Santoro di +Europa. "Rappresenterebbero un pericolo per l'ambiente, un danno per il territorio, uno schiaffo ai cittadini onesti. Il Sud non ha bisogno di questo, ma di interventi per rendere sicuri gli edifici esposti a rischio sismico e per adeguare le strutture pubbliche fatiscenti", conclude Santoro.