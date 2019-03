Per eleggere il segretario servono il 50% dei voti più uno Primarie Pd: è il giorno del voto, seggi aperti fino alle 20 Si sceglie il nuovo leader dem tra Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. Ai gazebo si eleggono anche i componenti dell'Assemblea nazionale. Oltre 7000 i seggi in Italia e all'estero

Seggi aperti, dalle 8 alle 20, per le primarie del Pd che sceglieranno il nuovo segretario del partito. Tre sono i candidati in corsa: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti . Oltre al candidato segretario si votano anche i componenti della nuova assemblea del partito.Non basterà, però, prendere più voti degli altri per diventare segretario del Pd: lo statuto del partito prevede un quorum, bisogna prendere il 50% più uno dei voti per conquistare la guida dem . Se nessuno supera la soglia del 50%, toccherà all'assemblea già convocata per il 17 marzo scegliere il nuovo segretario tra i tre che hanno partecipato alle primarie. Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità , la tessera elettorale e un contributo minimo di due euro.Il Pd dunque prova ad aprire l'era del 'dopo-Renzi', ma la prima sfida da vincere sarà quella della partecipazione. L'asticella è fissata a un milione, Nicola Zingaretti e buona parte dello storico gruppo dirigente sperano che non si scenda sotto questa soglia, già ampiamente più bassa del milione e ottocentomila votanti registrati all'ultimo congresso, quasi due anni fa. Perché di fatto con una bassa affluenza si rischia un segretario dimezzato. Su Zingaretti convergono Paolo Gentiloni, Romano Prodi, Dario Franceschini, Andrea Orlando. Mentre, stando alle dichiarazioni fatte, la sua vittoria non porterebbe comunque a rientrare nel partito alcuni ex Pd ora in Leu, a partire da Pier Luigi Bersani e Massimo D'Alema.I tre protagonisti seguiranno l'andamento delle primarie a Roma ma ognuno per contro prorio: Zingaretti alla sede del comitato al Circo Massimo; Giachetti al suo comitato a via dei Delfini, Martina al Nazareno. Tutti i big hanno confermato la loro partecipazione al voto, anche con appelli alla partecipazione come hanno fatto Romano Prodi e Walter Veltroni. Zingaretti vota al gazebo di piazza Mazzini, a Roma; Martina a Bergamo alla sala Vetrine prima di spostarsi a Roma; Giachetti a Roma al seggio di via di Donna Olimpia, nel suo quartiere di Monteverde.L'ex premier Paolo Gentiloni vota a Roma al seggio di via Goito; Matteo Renzi al suo circolo 'Vie nuove' a Firenze. Anna Ascani vota a Città di Castello, Maria Elena Boschi al gazebo nella sua Laterina, Luca Lotti a Firenze. E Prodi a Bologna, al gazebo di via Orfeo.Matteo Renzi non è ufficialmente in campo , ha ostentato distacco dalla campagna congressuale e non ha detto per chi voterà. Renzi assicura che non farà al nuovo segretario "quello che hanno fatto a me", ma parlando con i suoi è chiaro che il vincitore dovrà fare i conti con l'area renziana: "Vediamo se Zingaretti vince, e vediamo quanto prende. Intanto, deve superare il 50%. Ma anche in quel caso, un conto è se vince con il 52%-54%, un conto è se prende il 60% o più... Perché noi avremo comunque il 35%-40% dell'assemblea!". Il Pd "sarà un problema e una sfida bella e affascinante del nuovo segretario. Noi daremo una mano", ha detto l'ex premier ed ex segretario dopo aver votato per le primarie del PdTutti, in casa democratica, sanno comunque che la vera partita si giocherà poi alle europee di maggio. Le primarie saranno al riguardo il primo test dopo i segnali di tiepida ripresa arrivati alle regionali in Abruzzo e Sardegna.Un invito al voto è arrivato anche da Carlo Calenda, che ha lanciato la campagna "Siamo europei" con un listone unico, di cui il Pd dovrebbe essere l'azionista di riferimento: "Non voterò per nessuno dei candidati in corsa, ma vado a fare lo scrutatore in piazza del Popolo ", ha detto. Zingaretti finora ha evitato lo scontro con l'ex ministro, ma la sua prospettiva è diversa: il presidente del Lazio punta più ad uno schema di alleanze larghe, senza paletti, sul modello che è stato sperimentato in Abruzzo e Sardegna. Il volto di questa impostazione, per Zingaretti, è quello di Giuliano Pisapia.