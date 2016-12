Clima: +17 gradi in mattinata Primavera a sorpresa a Milano Lo spiega Coldiretti, bolla di calore pericolosa per le piante Analisi di Coldiretti Lombardia su dati CML

Condividi

Primavera a sorpresa oggi a Milano: un'analisi di Coldiretti Lombardia su dati CML spiega che in città, verso le 10.30 del mattino, si sono superati i 17 gradi, con un aumento di 11 gradi rispetto alla media climatica provinciale del periodo. Il fronte caldo, continua la Coldiretti, coinvolge anche Varese con 16,1 gradi, Monza con 17,2, Lecco e Como entrambe con 16,2. Temperature sopra i 10 gradi anche a Bergamo (13,3) e Brescia (11,3), mentre a Lodi si registrano 9,1 gradi, a Cremona 6,3 e a Pavia 7,3. Le città più fredde sono Mantova (2,7) e Sondrio (1,6).Si tratta - spiega la Coldiretti Lombardia - di una bolla di calore che può risultare pericolosa per le piante che, 'ingannate' dalle temperature miti, riprendono la vita vegetativa e rischiano poi di essere bruciate da gelate e nevicate improvvise. "Sono ormai alcuni giorni - spiega Fabiano Oldani, florovivaista della Coldiretti a Lodi - che abbiamo temperature atipiche e anche l'autunno non è stato tra i più freddi. Se arriverà il ghiaccio ci potrebbero essere problemi, in particolare per i prunus e le magnolie".