#Elezioni2018 Exit poll, Senato e Camera: M5S primo partito. Pd in calo, Centrodestra prima coalizione I sondaggi diffusi alla chiusura delle urne premiano Movimento 5 Stelle e Centrodestra, dove la Lega sarebbe il primo partito. Nel voto regionale, nel Lazio è in testa Zingaretti (centrosinistra), in Lombardia Fontana (Centrodestra). Secondo dati parziali, l'affluenza sarebbe attorno al 73%

Gli exit poll premiano il Movimento 5 Stelle che - come melle previsioni - diventa la prima forza politica italiana. Il primato di coalizione va invece al Centrodestra, mentre il Pd è in calo.In base alI'exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai relativo alle elezioni per ile alle principali liste Movimento 5 Stelle è al 29-32%, il Partito democratico è al 20,5-23,5%, Forza Italia è al 13-16%, Lega è al 13-16%, Fratelli d'Italia è al 4-6%, Liberi e uguali è al 3-5%, +Europa Bonino è al 2,5-4,5%, Noi con l'Italia - Udc è all'1-3%, Civica Popolare Lorenzin è allo 0-2%, Insieme Italia e +Europa allo 0-2%, Svp è allo 0-2%, altri 0-2%. La copertura del campione è dell'95%.Sempre in base agli exit poll, al Senato il Centrodestra otterrebbe 112 - 152 seggi, il M5s 75 - 115 seggi, il Centrosinistra 57 - 97 seggi, Liberi e Uguali 2 - 6 seggi, altri 0- 2.L'exit poll del Consorzio Opinio Italia per laattribuisce al M5s un consenso tra il 29,5 e il 32,5%, al Pd 20-23%; Forza Italia 12,5-15,5%, Lega 13-16%; FdI 3,5-5,5%; Liberi e Uguali 3,0-5,0%; +Europa Bonino - Cd 2,0-4,0; Noi con l'Italia - Udc 0,5-2,5%; Civica Popolare Lorenzin 0,0-2,0%; Italia Insieme Europa 0,0-2,0; Svp 0,0-1,0; altre 2,5-4,5. Il campione è di 95%.In base a questi dati, al centrodestra andrebbero 225 - 265 seggi, al M5s 195 - 235, al Centrosinistra 115 - 155 seggi, Liberi e Uguali 12 - 20, altri 6-8 seggi.La ricerca è soggetta ad errore statistico. I risultati sono relativi ai votanti in Italia.Nel voto regionale, nel Lazio è in testa Zingaretti (centrosinistra), in Lombardia Fontana (Centrodestra).Secondo dati parziali, l'affluenza sarebbe attorno al 74%.