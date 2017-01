Primo atto ufficiale da presidente dopo l'insediamento Donald Trump visita la sede centrale della Cia a Langley e parla agli uomini dell'Intelligence Usa

"Sono con voi al 1.000%": lo ha detto il neo presidente americano Donald Trump alla sede della Cia. La visita di Trump, sabato sera, al quartier generale della Cia, era stata annunciata poche ore prima. L'iniziativa arriva dopo le dure critiche rivolte dal neopresidente all'operato dei servizi segreti statunitensi. "E' impaziente di ringraziare le donne e gli uomini della comunità dei servizi di intelligence", ha spiegato in un tweet il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer.Parlando di se in terza persona Il presidente Trump ha aggiunto che: "non c'è nessuno che si senta più forte sulla comunità dell'intelligence e la Cia di Donald Trump", "vi voglio bene, vi rispetto, non c'è nessuno che io rispetti di più dello staff della Cia".Donald Trump ha poi aggiunto che "il terrorismo islamico deve essere sradicato. Questo è il nemico" e che la scelta di Mike Pompeo come capo della Cia è stata probabilmente la sua scelta più importante.Donald Trump ha assicurato che ad assistere alla cerimonia per il suo insediamento a Washington c'erano fino a 1,5 milioni di persone e che i media hanno mentito sulla partecipazione rimasta ferma a 200mila persone.Trump ha quindi citato con enfasi la notizia della rimozione del busto di Martin Luther King dalla Casa Bianca, una notizia falsa (per cui il Time si è scusato, ndr) che il presidente americano ha usato per denunciare i media.