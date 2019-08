Vacanze Primo week end di esodo: traffico da bollino nero e sciopero casellanti Incolonnamenti lungo le principali arterie italiane. Ma il meteo grazia i vacanzieri: tempo stabile ovunque

Sabato da bollino nero sulle strade principali italiane. Come da previsione, traffico molto intenso in uscita dalle grandi città del nord già dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti significativi sull'A1 da Milano sud fino a Fidenza e sulla A1 tra Valdichiana e Orvieto, con code che hanno raggiunto in quest'ultimo tratto i 17 km.



Incolonnamenti si sono verificati fin dalle prime ore del mattino nel tratto tra Padova Est e il Bivio A4/A57-Arino in direzione Trieste, proseguiti per gran parte della mattinata con picchi di circa 4 mila veicoli l'ora. Tempi di attesa tutto sommato brevi, invece, alla barriera di Venezia-Mestre, dove gli incolonnamenti anche questo sabato non hanno superato l'area del piazzale della stazione. Condizioni di traffico intenso sono previste anche nel pomeriggio, sempre nel tratto tra Padova Est e il bivio A4/A57, in entrambe le carreggiate, specialmente in direzione Trieste. Possibili rallentamenti anche sul Raccordo Marco Polo in direzione Jesolo e tempi di attesa prevedibilmente più lunghi del normale alla barriera di Venezia-Mestre.

Domani ancora possibili rallentamenti con i rientri che si protrarranno fino a lunedì mattina, che si andranno ad aggiungere alla ripresa del traffico feriale.

Viabilità Italia è riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticità del traffico. E' in vigore oggi dalle ore 8 fino alle ore 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, per riprendere domenica 4 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l'inizio o il termine del divieto.



Domenica 4 agosto e lunedì 5 agosto sciopereranno i casellanti. Sarà uno sciopero a singhiozzo, cioè a turni di 4 ore.

Tempo stabile ovunque nel weekend, poi fiammata africana al sud

Weekend con tempo stabile ovunque e caldo perlopiù nella norma prima dell'arrivo, la prossima settimana, di una fiammata africana al sud, con temperature fino a 40 gradi su Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre al centro nord è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica con il rischio di temporali localmente anche di forte intensità.



E' la previsione dei meteorologi per il primo weekend di agosto e per la prossima settimana in cui è attesa una nuova ondata di calore (la quarta dell'estate) sulle regioni centro-meridionali.

Domenica giornata estiva e soleggiata su tutta la Penisola, a parte qualche locale addensamento in sviluppo nel pomeriggio attorno alle zone montuose. Temperature in lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento al Centro-Nord.



La prossima settimana vede una graduale intensificazione del caldo sulle regioni centro-meridionali. Nelle regioni settentrionali le temperature non dovrebbero superare i 35 gradi.