In arrivo temporali e venti, anche la prossima settimana Primo weekend di novembre all'insegna del maltempo Una terza perturbazione è prevista martedì quando arriverà dall'Atlantico una nuova ondata di maltempo che investirà tutto il Paese

Primo weekend di novembre all'insegna del maltempo per l'arrivo di ben due perturbazioni: una sabato, l'altra domenica. In arrivo, dunque, piogge e temporali localmente anche molto intensi e venti forti ed il maltempo proseguirà anche nella prossima settimana. Queste le previsioni di Meteo Expert.Due perturbazioni raggiungeranno l'Italia nel corso del fine settimana: la prima oggi e la seconda, il 2 novembre. Di conseguenza le condizioni meteo saranno dominate da nuvole, piogge e vento: in particolare, per domenica è prevista una forte libecciata, con il pericolo di mareggiate su Levante Ligure, coste tirreniche e Sardegna Occidentale. Per quel che riguarda le piogge, nella giornata di sabato si concentreranno soprattutto al Nord, Alta Toscana e Sardegna, mentre domenica il maltempo estenderà il suo raggio d'azione e pioverà su gran parte d'Italia. L'ondata di maltempo però sarà anche caratterizzata dal richiamo di masse d'aria relativamente tiepide provenienti da sud, per cui le temperature saliranno in quasi tutte le regioni del Centro-Sud.La prima settimana di novembre si preannuncia, affermano i meteorologi, "decisamente movimentata e, a tratti, ancora piovosa". Nella giornata di lunedì ci sarà un miglioramento del tempo grazie al trasferimento verso est della perturbazione giunta domenica. Il vento tuttavia soffierà ancora intenso dai quadranti occidentali su tutte le regioni centro-meridionali e sui mari, che resteranno molto mossi e localmente anche agitati.La tregua, però, durerà poco: martedì infatti giungerà dall'Atlantico la perturbazione numero3, che darà luogo a una nuova ondata di maltempo che investirà tutto il Paese nella parte centrale della settimana. Martedì saranno coinvolte soprattutto le regioni settentrionali, le centrali tirreniche e la Campania; più marginalmente anche la Sardegna. Tra mercoledì e giovedì il maltempo coinvolgerà in buona parte le regioni centro-meridionali e la Sicilia. Ancora una volta potranno verificarsi precipitazioni intense. Fino almeno a metà settimana il clima resterà eccezionalmente mite in tutte le regioni peninsulari e sulle Isole, con valori al disopra della media stagionale anche di 5-6 gradi.Domani, sabato 2 novembre 2019, si prevedono dalla mattinata e per le successive 18 ore piogge abbondanti sulla Liguria: sono le previsioni dell'Aeronautica militare relative al meteo nella giornata di commemorazione dei defunti. Dal primo pomeriggio poi, e per le successive 9 ore, precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco sulla Toscana settentrionale; dal primo pomeriggio e per le successive 24/36 ore precipitazioni abbondanti e persistenti, anche a carattere temporalesco sulla Sardegna occidentale; infine, dalla serata e per le successive 18/24 ore, precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco sul Lazio.E con il ritorno del maltempo in Liguria scatta l'allerta gialla su tutta la regione a partire da domani 2 novembre alle 9 fino a mezzanotte. Nel Levante della Liguria però l'allerta per temporali e piogge diffuse scatterà dalle 18. E anche per domenica 3 novembre sono attese piogge. La persistenza delle piogge potrà provocare dal pomeriggio innalzamenti moderati dei livelli dei corsi d'acqua. I venti potranno avere raffiche di burrasca e ci saranno mareggiate domenica con vento di libeccio.