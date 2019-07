Conti pubblici sotto esame Procedura infrazione, commissario Oettinger avverte Italia: "Ci pensi 3 volte prima di deludere UE" "Bisogna vedere se, in questi giorni, gli italiani soddisferanno le richieste della Commissione per quanto riguarda sia le entrate sia le uscite del progetto di bilancio per il 2020. Se non lo faranno, non avremo margini di manovra per evitare la procedura di infrazione", sostiene Oettinger. Per le trattative sui vertici UE salta la riunione del collegio dei commissari in programma domani. Consiglio dei ministri anticipato alle 17

Settimana calda sul fronte del confronto tra Roma e Bruxelles sul fronte dei conti pubblici. Settimana che si apre con le dichiarazioni non troppo rassicuranti del commissario europeo al bilancio, che in un'intervista invita l'Italia a fare il massimo sforzo per scongiurare provvedimenti punitivi."In settimana, in seno alla Commissione europea, decideremo se presentare una domanda per una procedura" di infrazione nei confronti dell'Italia, dice il commissario ed esponente della Cdu tedesca, Guenther Oettinger, in una intervista al Rhenische Post. "È importante vedere se gli italiani in questi giorni soddisferanno le richieste della Commissione per quanto riguarda sia le entrate sia le uscite del progetto di bilancio per il 2020. Se non lo faranno, non avremo margini di manovra per evitare la procedura di infrazione" per deficit, ha aggiunto.Secondo Oettinger, "il governo di Roma deve pensarci tre volte prima di deludere le aspettative dell'Ue". E avverte: "un conflitto crescente con Bruxelles potrebbe scuotere la fiducia" degli investitori a lungo termine.Ma intanto a causa del rinvio a domani del Vertice Ue sulle nomine non si terrà la riunione del collegio dei Commissari previsto per domani a Strasburgo. Lo si apprende a Bruxelles. Nella riunione di domani della Commissione era prevista una discussione sui conti pubblici italiani e la decisione dell'esecutivo Ue se raccomandare o meno all'Ecofin una procedura per debito nei confronti dell'Italia.A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri atteso nel tardo pomeriggio -era in programma alle 18 a Palazzo Chigi- dovrebbe essere anticipato alle 17. All'ordine del giorno l'assestamento di bilancio e il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. Con ogni probabilità, l'anticipo è dovuto anche in questo caso al nuovo vertice fissato domani a Bruxelles sulle nomine ai vertici dell'Ue, così da permettere al premier Giuseppe Conte di ottimizzare i tempi. Oggi il presidente del Consiglio avrebbe dovuto vedere i sindacati, incontro rinviato sempre per via degli impegni in Europa.