Il carabiniere racconta in aula pestaggio di Stefano Cucchi: "Uno schiaffo, poi un calcio in faccia"

Nel giorno in cuiun secondo tassello arriva a rafforzare il senso di svolta nell'inchiesta sul pestaggio che nel 2009 portò alla morte del giovane ragioniere romano. A parlare oggi un aula è uno degli uomini che fu protagonista di quegli eventi, il vicebrigadiere Francesco Tedesco."Al fotosegnalamento Cucchi si rifiutava di prendere le impronte, siamo usciti dalla stanza e il battibecco con Di Bernardo è proseguito. Di Bernardo era davanti e Cucchi dietro. A un certo Di Bernardo si gira e dà a Stefano uno schiaffo violento. Io dico: "ma che c... stai facendo? Smettila". Di Bernardo spinge Cucchi e poi D'Alessandro dà un calcio a Cucchi all'altezza dell'ano. Io spingo Di Bernardo e nel frattempo Cucchi cade a terra, battendo la testa, tanto che ho sentito il rumore. Poi D'Alessandro dà un calcio in faccia a Stefano". Questo il racconto delle fasi del pestaggio fatto da Tedesco durante l'interrogatorio in aula ribadendo in sostanza l'accusa nei confronti degli altri due coimputati, i carabinieri Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo, di avere picchiato Cucchi.“Non era facile denunciare i miei colleghi. Il primo a cui ho raccontato quanto è successo è stato il mio avvocato. In dieci anni della mia vita non lo avevo ancora raccontato a nessuno". ha detto ancora Tedesco. "Chiedo scusa alla famiglia Cucchi e agli agenti della polizia penitenziaria, imputati al primo processo. Per me questi anni sono stati un muro insormontabile".Tedesco risponde anche di falso nella compilazione del verbale di arresto di Cucchi e calunnia assieme al maresciallo Roberto Mandolini, all'epoca dei fatti a capo della stazione Appia, dove venne eseguito l'arresto di Cucchi la notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009. C'e' poi il carabiniere Vincenzo Nicolardi, accusato di calunnia con gli altri due, nei confronti dei tre agenti di polizia penitenziaria processati a conclusione della prima inchiesta e sempre assolti. Prima che Tedesco cominciasse il suo esame la difesa di Mandolini ha chiesto alla corte di allontanare dall'aula l'appuntato Riccardo Casamassima, altro supertestimone di questa vicenda e oggi presente nella parte riservata al pubblico. Richiesta respinta: Casamassima e' stato autorizzare a seguire il dibattimento.