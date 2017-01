Venezia Prof licenziata per le frasi razziste contro i migranti Sul suo profilo Facebook si augurava che "morissero tutti". la docente ha presentato un ricorso al Tar

Condividi

Le frasi contro i migranti le sono costate il posto di lavoro. "Almeno morissero tutti" aveva scritto una professoressa di inglese al liceo 'Marco Polo' di Venezia. E' stata licenziata dall'Ufficio scolastico regionale del Veneto, ancor prima di Natale. Addio alla cattedra, a meno che non sia accolto il ricorso che i suoi avvocati hanno presentato al Tar. I motivi del 'ben servito' riguardano l'incompatibilità tra il ruolo di educatrice e la gravità delle frasi razziste espresse, e il danno causato con questo comportamento al prestigio dell'istituzione scolastica.La vicenda era deflagrata nell'ottobre scorso, ma la miccia s'era innescata in estate, quandol'insegnante, 59 anni, sposata, due figli, una lunga carriera d'insegnamento alle spalle, s'era lasciata andare a post feroci e xenofobi su Facebook contro i migranti dei barconi che arrivavano sulle coste siciliane. "Bruciateli vivi", o anche "ammazzateli tutti"; poi un corollario di frasi violente contro tutto e tutti - i migranti, i loro figli, i musulmani, il premier Renzi, la presidente della Camera Boldrini.A scoprire quelle frasi imbarazzanti erano stati gli studenti del liceo 'Marco Polo', dove la donna era giunta per il nuovo incarico a settembre. Da lì alla segnalazione della preside all'Ufficio scolastico il passo è stato breve. Così pochi giorni dopo il Miur aveva reso noto che l'insegnate 'razzista' era già al centro di due procedimenti disciplinari avviati dall'Ufficio Scolastico regionale.La vicenda di aveva suscitato proteste e polemiche a livello nazionale. Su quelle frasi pesanti aveva aperto un fascicolo, nell'ipotesi di istigazione all'odio razziale, la Procura di Venezia. Dal mondo politico, in modo trasversale, era partita la richiesta della linea dura nei confronti della prof veneziana. La scuola era stata visitata dalla presidente della Camera, Laura Boldrini, dal prefetto di Venezia e vi avevano fatto incursione persino le Iene dell'omonima trasmissione televisiva.