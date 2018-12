Il caso Professioni sanitarie senza titolo, da manovra arriva via libera. "Purché si iscrivano agli elenchi" Chi svolge attività anche se privo di titolo avrà tempo fino al 31 dicembre 2019 per registrarsi negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche di della riabilitazione e della prevenzione. Burioni: "Pesce d'aprile fuori stagione"

Credevo fosse Natale invece è il primo aprile (spero). pic.twitter.com/klWMeh3iPR — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) 23 dicembre 2018



Nella manovra spunta una norma sulle professioni sanitarie che da subito ha cominciato a far discutere. Nel comma 283 bis si legge che "ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006 numero 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione".Reazioni polemiche arrivano da molti settori della medicina. Molto critico anche il virologo del San Raffaele di Milano Roberto Burioni, che si augura si tratti di un pesce d'aprile fuori stagione: