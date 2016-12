Russia, professore organizza finto rapimento di studentessa di cui è innamorato

Immagine da repertorio

Condividi

Nella città di Vyborg, regione di San Pietroburgo, un 60enne professore universitario ha preso una cotta per una sua studentessa 24enne, di cui era relatore. La ragazza era indifferente alle avances dell’uomo e allora lui ha pensato di organizzare un finto rapimento.Il piano diabolico prevedeva che entrambi dovevano essere sequestrati e tenuti insieme in una cella. Secondo l’uomo, questo avrebbe creato il necessario clima d’intimità tra i due. Poi l’uomo avrebbe organizzato la fuga e la liberazione, conquistando così la stima e l’amore della ragazza.L’uomo ha pagato per il finto rapimento 110 mila euro. Il sequestro è avvenuto mentre i due erano a bordo di un’auto.Sono stati tenuti per qualche giorno in uno scantinato e poi, grazie alla finta “abilità” del professore, sono fuggiti. Il piano però è stato smascherato dalla polizia locale che ha arrestato uno dei rapitori, mentre un altro complice è ricercato a livello nazionale.Il professore ha ricevuto un avviso di garanzia e rischia una pesante condanna penale.La ragazza invece è in cura da uno psichiatra.