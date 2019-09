Elezioni politiche anticipate Proiezioni Austria: trionfano i Popolari, crolla l'estrema destra Il partito del cancelliere uscente Sebastian Kurz primo con il 37,2%. Fpoe in caduta libera dopo lo scandalo Ibizagate, perde 10 punti: andremo all'opposizione. Secondi i socialdemocratici. I Verdi tornano in Parlamento. Kurz esulta: successo di dimensioni inattese

I popolari del cancelliere uscente Sebastian Kurz stravincono le elezioni politiche in Austria. La Oevp vola infatti al 37,1%. Crolla l'ultradestra, calano i socialdemocratici.



Le prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi alle 17 danno la Spoe in seconda posizione al 22,5%, davanti ai populisti dell'Fpoe con il 16,7%, che risentono dello scandalo Ibiza-gate. Dopo il crollo del 2017 tornano in parlamento i Verdi (13,1%), mentre i liberali Neos sono al 7,8%.

Fpoe verso l'opposizione

Dopo la debacle elettorale, l'ultradestra austriaca dell'Fpoe è già con un piede all'opposizione. "Il nostro partito necessita di una ripartenza. Di certo non posso suggerire di continuare sulla strada del governo, non alla luce di questo risultato", ha annunciato a caldo il potente segretario generale del partito Harald Vilimsky.

Se alle parole di Vilimsky seguiranno i fatti, Kurz avrà in sostanza due opzioni: una Grosse Koalition con i socialdemocratici, che risultano al secondo posto, oppure una maggioranza con i Verdi. Si tratterebbe di una novità assoluta a livello nazionale, ma già collaudata nel Land Tirolo. Kurz può, inoltre, vantare il più grande distacco tra primo e secondo partito dal dopoguerra, ovvero il 15,4% sulla Spoe.





Kurz esulta: successo di dimensioni inattese

"Eravamo convinti che avremmo incassato un bel risultato, ma un successo di questa portata non se lo aspettava nessuno" ha commentato Kurz, salutando dal palco a Vienna i suoi sostenitori. "Sono stati quattro mesi difficili, ma gli austriaci ci hanno riportati qui", ha aggiunto. "Di solito non mi mancano le parole, ma oggi ne sono vicino. Si tratta di un grande voto di fiducia che noi rispetteremo. Faremo del nostro meglio per questo bellissimo paese".

Il raffronto con le politiche del 2017

Rispetto alle politiche del 2017, l'ultradestra della Fpoe è in caduta libera e perde 10 punti (secondo gli ultimi dati arretra ancora al 16%). I popolari di Kurz guadagnano invece 5,7 punti (al 37,2%). I socialdemocratici Spoe, pur arrivando secondi, scendono al 22% (meno 4,9 punti rispetto al 2017).

Tra i vincitori di questa tornata elettorale ci sono invece i Verdi, che dopo una legislatura fuori dal Parlamento tornano nel Nationalrat con il 14,3%, riconquistando oltre 10 punti. Anche i liberali Neos salgono di 2,1 punti (al 7,4%).

Secondo i dati pubblicati dalla tv pubblica ORF, Kurz otterrà 71 seggi dei 183 della Camera bassa del Parlamento austriaco. I Socialdemocratici avranno 41 seggi, l'ultradestra 30, i Verdi 27 e i Liberali 14.

Cala l'affluenza, ma si attesta comunque al 76,6%

Cala l'affluenza ma resta comunque notevole, con il 76,6%. Alle politiche del 2017 si recò alle urne l'80% degli aventi diritto.