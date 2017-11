Elezioni regionali Proiezioni: Musumeci in vantaggio, Cancelleri insegue. Crolla il Pd e scoppia la polemica L'ultima proiezione delle elezioni in Sicilia su un campione del 48% vede salire al 38% i voti per il candidato di centrodestra, Nello Musumeci e confermare al 36% quello dei 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri

L'ultima proiezione Piepoli e Noto per la Rai - su una copertura del 48% - vede il candidato del centrodestra Nello Musumeci in testa con il 38% delle preferenze, mentre la coalizione che lo sostiene è al 37,4%. Seguono l'esponente del M5S Giancarlo Cancelleri al 36% (lista al 28,2). Fabrizio Micari (centrosinistra) è al 18%, mentre la coalizione che lo sostiene è al 26,6%. Claudio Fava è al 7%, con la lista al 6,9%.Secondo la proiezione sulle liste basata su un campione del 49%, il Movimento 5 Stelle è al 28,2%. Nel centrodestra Forza Italia 13,1%, Udc 7%, FI-Noi con Salvini 7,0%, Popolari e autonomisti 5,3%, Diventerà bellissima 5.0%. Nel centrosinistra il Pd sarebbe al 10,9%, Sicilia futura-Pdr-Psi 6,7%, Ap-centristi per Micari 5%, Micari presidente 4%.Affluenza definitiva in leggero calo: il dato è del 46,76%, rispetto al 47,41% registrato nel 2012. Ha comunque votato meno di un elettore su due. I dati sono stati diffusi dal servizio elettorale della Regione siciliana.Quando sono stati scrutinate 1.293 sezioni su 5.300 il candidato del centrodestra, Sebastiano Musumeci è al 39,075% mentre quello grillino, Giancarlo Cancelleri è al 35,188. Fabrizio Micari al 18,872%, Claudio Fava al 6,145% e Roberto La Rosa 0,72%.Passano le ore e mentre continua lo spoglio delle schede - che conferma una netta affermazione del centrodestra, la tenuta del M5S e il crollo del Pd - si registrano i primi malumori poprio in casa Dem. "Non do al dato siciliano un significato che riguarda partite nazionali. Le partite nazionali si giocheranno alle politiche e in passato si è visto che fra i risultati delle Regionali e le Politiche ci sono state differenze enormi". A parlare il sottosegretario alla Salute Davide Faraone che aggiunge: "Dobbiamo fare lo sforzo di andare uniti. Chi deciderà di mantenere la competizione a sinistra deciderà di consegnare il Paese ad altre forze politiche. Noi dobbiamo impedirlo". Contro Faraone, ma anche contro Leoluca Orlando si scaglia l'ex Presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta: "ci vuole coraggio da parte di questi due ad attaccarmi. Ed ha spiegato: "Ci e' voluto coraggio a costruire in modo cosi' maldestro una candidatura civica, a farmi chiedere da Renzi di ritirarmi dalla competizione, io che avevo un sondaggio in base al quale da solo avrei preso il 24%, senza partiti e candidati. Sarei stato il candidato presidente più forte e si sapeva". Ed ha concluso: "Chi ha orchestrato questa operazione per estromettermi, ha voluto uccidermi scientificamente, ma si sono suicidati, hanno ucciso il centrosinistra".In questo fuoco incrociato - a caccia del 'responsabile' del deludente risutato alle urne in Sicilia - non viene risparmiato nemmemo il Presidente del Senato Pietro Grasso che dopo l'attacco - sempre di Faraone - che lo accusa di mancanza di coraggio nel candidarsi, tramite il Portavoce fa sapere: "Non si può certamente addebitare a Grasso il fatto che, al di là dell'ardita ipotesi di far dimettere la seconda carica dello Stato per competere all'elezione del Governatore della Sicilia, per lunghe settimane non si sia delineato alcun piano alternativo". Poi, l'affondo: "Sullo stile e l'eleganza dei commenti di alcuni importanti esponenti del Partito Democratico in merito al coraggio del presidente Grasso non resta che confermare ancor di più le motivazioni per le quali il presidente si è dimesso dal gruppo del Pd: merito, metodi e contenuti dell'attuale classe dirigente del partito sono molto lontani da quelli dimostrati dal presidente in tutta la sua opera a servizio dello Stato e delle Istituzioni".Soddisfatti i 'grllini'. "Un dato politico certo c'e'! Renzi e il suo trenino si trovano dentro un tunnel sempre più buio. Questo significa che i cittadini si sono accorti del grande bluff del fumo senza arrosto. E' passato del tempo ma i cittadini hanno aperto gli occhi e ci stanno dando fiducia. Adesso attendiamo i risultati. E' una battaglia all'ultimo voto". Così su Facebook la senatrice M5s, Paola Taverna."Con tutti i margini di sicurezza possiamo dire che oggi è una giornata per festeggiare. Mi pare che la vittoria di Nello Musumeci sia abbastanza chiara, vince la Sicilia che vuole ricostruire e non chi la vuole distruggere, la destra coerente". Lo ha detto a Catania Giorgia Meloni, giunta nel comitato Diventera'Bellisima di Nello Musumeci"La disfatta del Pd è sotto gli occhi di tutti e di dimensioni per loro molto allarmanti sia in Sicilia che a Ostia. Con le spaccature che ci sono a sinistra, le cose potranno solo peggiorare. Il centrodestra invece diventa una proposta vincente in Sicilia e probabilmente anche a Ostia". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI) che sottolinea: "Unire le forze è la via della saggezza che Berlusconi ha indicato e interpretato in prima persona. In questo contesto è importante il ruolo e l'apporto di Forza Italia che, promuovendo la coesione tra tutte le forze politiche alternative alla sinistra, non solo diventa decisiva per l'affermazione di Nello Musumeci, ma anche per il ballottaggio di Ostia". Dello stesso avviso anche il senatore di Forza Italia, Altero Matteoli: "Mentre si delinea la vittoria del centrodestra e di Nello Musumeci, dalla Sicilia si conferma il dato politico più importante già riscontrato in varie elezioni amministrative: il centrodestra unito vince ed è l'unica alternativa al M5S. La sinistra è dilaniata e il Pd di Renzi sulla via del tramonto. In vista delle politiche della prossima primavera, il risultato siciliano è molto positivo anche per la performance di Forza Italia e ci dice che un governo nazionale di centrodestra è possibile. Ora serve un programma comune condiviso e la ricerca di candidature autorevoli e credibili sul territorio"Anche le formazioni di sinistra - nate dalla fuoriuscita dal Pd - commentano negativamente il risultato portato a casa dal maggiore partito di governo. "In Sicilia un'altra grave sconfitta per il Pd, come accade regolarmente ormai dal 2015 in tutta Italia. Stupefacente che perdono loro e bastonano noi e Grasso", sottolinea su Fb il presidente della Regione Toscana, fondatore di Articolo Uno-Mdp, Enrico Rossi sul voto in Sicilia. "Cinque anni di guida renziana e di politiche neoliberiste del governo fanno risuscitare Berlusconi e vincere la destra, gonfiano le vele della protesta grillina e dell'astensione - conclude - Per noi, con Fava, è solo l'inizio, una partenza a cui guardare con fiducia per un risultato a due cifre per una sinistra seria, unita e alternativa, nel Paese alle prossime elezioni".