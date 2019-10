Le regionali anticipate Proiezioni Umbria: il centrodestra di Tesei trionfa con il 58% Il rivale Bianconi (centrosinistra-M5s) ha il 36,9. Crollo M5s. Salvini: impresa storica. Se i dati saranno confermati, è la prima volta che una regione storicamente del centrosinistra dell'Italia centrale passa al centrodestra, nella prima consultazione che si svolge dopo la formazione del nuovo governo basato sull'alleanza tra Pd e M5s

Confermando gli exit poll, le proiezioni fotografano il grande successo della candidata del centrodestra alla guida della Regione Umbria, Donatella Tesei, con il 58,2%, davanti al rivale Vincenzo Bianconi, candidato dell'alleanza centrosinistra-Ms5, accreditato del 36,9%.Il dato assegna per la prima volta al centrodestra una regione storicamente del centrosinistra dell'Italia centrale, nella prima consultazione che si svolge dopo la formazione del nuovo governo basato sull'alleanza tra Pd e M5s, uscita nettamente sconfitta dal voto.Il campione è con una copertura del 43%. I dati sono del Consorzio Opinio Italia per la Rai (Ricerca soggetta ad errore statistico).I due candidati principali hanno entrambi il sostegno di 5 liste. Queste le proiezioni per i partiti, con un campione del 43%: perLega (37,3%), Fdi (10,0%), Forza Italia (5,6%), Lista Tesei (4,4%) e Umbria civica (2,3%).PerPd (21,8%), M5s (7,6%), Bianconi per l'Umbria (4,5%), Europa verde (1,5%) e Sinistra civica verde (1,3%).Tra gli altri candidati,(Ricci presidente, Italia civica, Proposta Umbria) ha il 2,7%, mentre non superano l'1%(Partito comunista italiano, Potere al popolo),(Partito comunista),(Partito delle Buone maniere),(Riconquistare l'Italia) e(Gilet Arancioni).Gli exit poll davano a Tesei una forchetta tra il 55 e il 59%, a Bianconi tra il 36,5% e il 40,5%.Alta la partecipazione elettorale: il dato definitivo è del 64,42%, rispetto al 55,43% delle precedenti.Subito dopo gli exit poll arriva la prima reazione: "Commento dati veri. A occhio, abbiamo fatto una impresa storica". Così Matteo Salvini al suo arrivo a Perugia. Poi posta su Facebook una foto:"Il patto civico per l'Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l'esperimento non ha funzionato. Il Movimento nella sua storia non aveva mai provato una strada simile. E questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti". Lo scrive, in un post su Facebook, il M5S commentando il voto in Umbria."Dall'Umbria dopo mezzo secolo una svolta storica: anche nelle tradizionali Regioni rosse il centro-destra unito rappresenta l'ampia maggioranza degli elettori. La nostra alleanza è il futuro dell'Italia e ha il diritto-dovere di governare il Paese". Lo scrive sui social Silvio Berlusconi, commentando il voto regionale in Umbria."Espugnata la roccaforte della sinistra: ora liberiamo l'Italia!". Lo scrive su twitter Giorgia Meloni (Fdi)."La sconfitta alla Regione Umbria dell'alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri, che non si è riusciti a ribaltare. Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all'alleanza. Ringrazio Vincenzo Bianconi per la sua generosità, per essersi messo a disposizione negli ultimi giorni utili e tutti gli elettori e i militanti che si sono battuti in una condizione difficile se non drammatica in quella Regione. Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo. Sicuramente, anche se in una situazione difficile, è stato giusto metterci la faccia e combattere. Organizzeremo l'opposizione in Consiglio Regionale e nella società per contrastare questa deriva", scrive su Facebook il leader Dem."Prima il Pd, prima Zingaretti abbandonano l'alleanza con i M5s meglio sarà per il centro sinistra e per tutto il Paese. I M5s ci stanno portando alla rovina". Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, indipendente di Italia Viva.''Si è votato in Umbria per elezioni regionali, certo. Ma ha un po' peccato di superbia chi predicava che un governo improvvisato, compromesso con quello precedente nello stesso primo ministro e nei programmi, avrebbe comunque costituito un argine a Salvini. Lontano dal Viminale, il leader leghista non si è sgonfiato: tutt'altro''. Lo afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. "Senza il coraggio di una alternativa europeista e liberal-democratica, nettamente distinta dal nazionalismo di Salvini come dal populismo di Casaleggio e Di Maio, si finisce per giocare sulla difensiva facendosi chiudere in un angolo. Da questa coalizione di governo - conclude Della Vedova - non può nascere l'alternativa a Salvini''.Nelledello scorso maggio, la Lega ebbe il 38,2%, il Pd il 24,0%, M5s il 14,6%, Fdi il 6,6%, Forza Italia il 6,4%, +Europa il 2,7%, La sinistra il 2,1%, Europa verde l'1,8%, il Partito comunista l'1,6%. Altre liste ebbero meno dell'1%.Nelledel marzo 2018, il centrodestra ebbe il 36,8% (Lega 20,1%, Forza Italia 11,2%, Fdi 4,9%, Noi con l'Italia-Udc 0,5%); il M5s il 27,5%; il centrosinistra il 27,5% (Pd 24,8%, +Europa 1,9%, Civica popolare 0,4%, Insieme 0,4%); LeU il 3,0%; Potere al popolo 1,3%; Casapound 1,2%. Altre liste ebbero meno dell'1%.Nelledel 2015, la candidata del centrosinistra, Catiuscia Marini, vinse con il 42,78%, davanti a Claudio Ricci del centrodestra con il 39,27%, mentre Andrea Liberati del M5s ebbe il 14,31%. Cinque candidati minori ebbero in tutto il 3,65%.La maggioranza ebbe 13 seggi (11 Pd, 1 Socialisti riformisti-Territori per l'Umbria, 1 Umbria più Uguale-Sel), il centrodestra 6 (2 Lega, 2 Ricci presidente, 1 Forza Italia, 1 Fdi), 2 M5s. L'assemblea legislativa uscente è formata da 10 Pd, 1 Socialisti riformisti-Territori per l'Umbria, 5 Gruppo misto, 2 M5s, 1 Lega, 1 Forza Italia, 1 Fdi.