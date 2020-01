Regionali In testa Bonaccini in Emilia con il 50,9%. Santelli in Calabria con il 52,9% Bonaccini: "Questa vittoria sia una lezione per il futuro", "ci eravamo dimenticati di stare in piazza"

Da sinistra, Bonaccini, Borgonzoni, Santelli e Callipo

A scrutinio in corso in Emilia Romagna si consolida il vantaggio del candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini, con il 50,9%, nettamente indietro la sfidante del centrodestra, Lucia Borgonzoni con il 44,2%. Crollano i pentastellati: Simone Benini si attesta nelle proiezioni al 3,5%.Sulla base di quanto emerge dalle proiezioni di Opinio Italia per la Rai, relative al 60% del campione, non solo potrebbe esserci stato un voto disgiunto dei Cinque stelle verso il candidato presidente del centrosinistra Stefano Bonaccini, ma anche un voto disgiunto degli elettori dei partiti di centrodestra verso lo stesso Bonaccini. La coalizione di centrosinistra, infatti conquista meno consensi del candidato presidente, fermandosi al 47%. Rapporto invertito per il centrodestra che con il 46,6% ha più voti della candidata presidente.Il Pd torna primo partito con il 32,7%, Lega al 31,9%. La terza piazza è di Fratelli d'Italia con il 9,4%, quindi il Movimento Cinquestelle con il 4,8%. Forza Italia è data al 3%.Il governatore PD riconfermato Stefano Bonaccini ha attribuito la propria vittoria all'aver saputo recuperare il voto degli astenuti. Questa vittoria "sia una lezione per il futuro", ha detto, "ce n'eravamo dimenticati di stare in piazza, di stare di più tra le persone", "la gente al voto rafforza la qualità della democrazia" .In base alla IV proiezione Consorzio Opinio Italia, in Calabria, la candidata del centrodestra Jole Santelli è in testa con il 52,9% sul candidato del centrosinistra Pippo Callipo con il 30,8%. Il candidato indipendente Carlo Tansi è al 9,6% e il candidato del Movimento 5 Stelle Francesco Aiello è al 6,7%.Primo partito in Calabria, è il PD al 15%: lo dice la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Segue la lega con l'11,9%, quindi Forza Italia con l'11% e Fratelli d'Italia con il 10,6%.Forte la partecipazione elettorale in Emilia Romagna: ha votato il 67,67%, rispetto al 37,76% delle precedenti. In Calabria la partecipazione è stata del 44,32%, confermando il 44,16% delle precedenti.Le province dove la partecipazione è stata più alta sono quelle di Bologna in Emilia Romagna (70,98% contro il 40,20% delle precedenti) e di Catanzaro in Calabria (46,78% contro il 45,01%).