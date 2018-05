Pronto Soccorso, in aumento aggressioni ai medici: nel 50% dove il sovraffollamento è più grave Nell'ultimo anno, in base alle testimonianze raccolte dalla società scientifica Simeu, la situazione è "sensibilmente peggiorata in tutte le regioni, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, passando per il Lazio"

Condividi