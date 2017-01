Manifestazioni in molte città Usa Proteste anti-Trump, a Washington scontri fra black block e polizia

Scontri a Washington nel corso delle proteste anti-Trump. Un gruppo di manifestanti, tutti vestiti di nero e con il volto coperto, si sono scontrati con la polizia in assetto anti-sommossa.Fra le vetrine infrante a colpi di mazza, agitano un cartello con scritto 'Make racist afraid again', rifacendosi allo slogan usato da 'Make America Great Again' usato da Donald Trump in campagna elettorale.I manifestanti violenti sono poi stati dispersi dalla polizia mentre tentavano di avvicinarsi al National Mall, dove si trovano gli spettatori della cerimonia del giuramento. Vestiti come black block e con le bandiere rosse e nere dell'anarchia, i giovani che inscenavano la protesta sono stati allontanati dai poliziotti anche con l'uso di gas urticanti.Gli scontri esplodono mentre nella stessa capitale federale e in molte altre città americane si stanno tenendo proteste e cortei pacifici contro il 45mo presidente degli Stati Uniti.