"Protezione stile di vita europeo". Anche Amnesty contro nuova delega a vicepresidente UE Schinas

E' una delle novità della Commissione Ue. Sarà il greco Margaritis Schinas, 57 anni (ex portavoce della commissione Juncker) il nuovo Commissario per la sicurezza, con la responsabilità sulle migrazioni. E tra le sue competenze, figura la "protezione del modo di vivere europeo". Una dicitura che ha innescato molte polemiche."Solleva interrogativi", ha affermato la portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye di origini senegalesi, che si è detta "personalmente molto dubbiosa" sull'intitolazione dell'incarico anche "se il perimetro del portafoglio non dovrebbe differire da quello della Commissione precedente"."Si rischia di inviare un messaggio preoccupante", ha avvertito Amnesty International. "Le persone che hanno migrato hanno contribuito allo stile di vita dell'Europa nel corso della sua storia", ha ricordato la direttrice dell'Ufficio dell'Ong presso le istituzioni europee, Eve Geddie, "Lo stile di vita europeo che l'Ue deve proteggere è quello che rispetta la dignità umana e i diritti umani, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto".Il nuovo portafoglio, assegnato a Schinas, esponente del partito di centrodestra Nuova Democrazia, era già stato criticato dai gruppi dei Verdi e dai Socialdemocratici, che hanno preannunciato iniziative al Parlamento europeo in vista delle audizioni dei nuovi Commissari a ottobre.Tra i critici c'e' anche l'ex premier Enrico Letta: "Con franchezza la competenza della nuova Commissione Ue sulle migrazioni ri-denominata 'Proteggere il nostro modo di vivere', anche no. Semplicemente no. Ma proprio no", ha twittato.