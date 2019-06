L'inchiesta su nomina ex sindaco Bisceglie in InnovaPuglia Il Presidente della Regione Puglia Emiliano indagato per violazione della legge Severino La notizia è pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno secondo cui la Procura ha notificato un avviso di proroga delle indagini

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sarebbe indagato per abuso d'ufficio per violazione della legge Severino, in relazione alla nomina come consigliere nella società pubblica InnovaPuglia dell'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina. La notizia è pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno secondo cui la Procura ha notificato un avviso di proroga delle indagini. Oltre ad Emiliano sarebbero indagati lo stesso Spina e un dirigente della Regione, Nicola Lopane.L'inchiesta è condotta dal pm Chiara Giordano. Spina, sindaco di Bisceglie fino ad agosto del 2017, in base alla Severino non avrebbe potuto ricevere incarichi prima di due anni. Invece, la nomina nel consiglio di InnovaPuglia è stata decisa dalla giunta regionale a fine luglio 2017. Spina sarebbe indagato anche per falso perchè, al momento dell'accettazione dell'incarico avrebbe firmato una dichiarazione in cui attestava di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi. La legge Severino vieta l'assegnazione di incarichi pubblici a chi nel biennio precedente abbia fatto parte della giunta e del consiglio di Comuni con più di 15.000 abitanti.Gli inquirenti stanno vagliando la documentazione acquisita. Per Emiliano, si tratta del secondo avviso di garanzia in due mesi: nell'aprile scorso infatti, il governatore assieme ad altre 4 persone, ha ricevuto un avviso di proroga indagini e decreto di perquisizione per una indagine aperta per abuso di ufficio, induzione indebita e false fatture in relazione al pagamento della campagna elettorale per le primarie del Partito democratico