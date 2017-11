Bruxelles Puigdemont e 4 ministri si consegnano alla polizia belga: arrestati e subito rilasciati su cauzione Sarà il giudice istruttore ora a decidere

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont e i suoi quattro ex ministri si sono presentati questa mattina in un commissariato della polizia federale belga a Bruxelels. I cinque sono stati accompagnati dai loro avvocati nella sede della polizia belga di Rue Royal 202 a Bruxelles e non in Procura dove erano attesi. Sono stati subito rilasciato dietro cauzione, poiché il giudice belga si è rifiutato di eseguire il mandato di arresto europeo a loro carico. Ora la palla passa al giudice istruttore, che entro 24 ore deciderà se i cinque dovranno tornare in carcere.

Era comunque attesa in giornata la richiesta di arresto da parte della Procura di Bruxelles, che ieri ha ricevuto dalla Spagna il mandato d'arresto europeo.



La Fiscalía de Bruselas ordenará a la policía detener al expresidente de la Generalitat de Cataluña @KRLS https://t.co/CHy5uYl6tu — EL PAÍS (@el_pais) 5 novembre 2017

We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 4 novembre 2017

Puigdemont - tramite il profilo twitter - ha detto di essere pronto a collaborare pienamente con la giustizia belga