Bruxelles Puigdemont ottiene la libertà condizionata. Non potrà lasciare il Belgio Le stesse condizioni sono state imposte dal giudice belga ai 4 ministri in fuga con l'ex presidente catalano

L'ex presidente catalano, Carles Puigdemont, e i suoi 4 ministri (Maria Serret, Antoni Comin, Lluis Puig e Clara Ponsati) in fuga dalla giustizia spagnola, hanno ottenuto la libertà condizionata dal giudice belga che li ha interrogati.



Puigdemont non potrà lasciare il Belgio

Il magistrato ha ritirato loro i passaporti e li ha obbligati a dimorare a Bruxelles o a informare la polizia dove si troveranno nei prossimi giorni in Belgio per la prosecuzione dell'esame della richiesta iberica di arrestarli e trasferirli a Madrid.



Un'opzione favorevole all'ex presidente catalano

Questa era una delle opzioni migliori per Puigdemont e i suoi 4 ex ministri. Il giudice avrebbe potuto respingere la richiesta spagnola di mandato di cattura europeo, ma anche accettarla e mettere sotto custodia i 5 o rilasciarli come è accaduto in libertà condizionata, in attesa di prendere in esame nel merito il mandato di cattura spiccato da Madrid.



Ora la palla passa al tribunale

Dopo la decisione del giudice istruttore, il caso passa ora alla Camera di consiglio del Tribunale di primo grado, che dovrà decidere entro 15 giorni se il mandato europeo emesso dalla Spagna può essere reso esecutivo. La sua decisione potrà essere appellata sia dagli accusati che dalla procura stessa.



Puigdemont si era consegnato ieri mattina

La convocazione da parte del giudice è arrivata dopo che ieri mattina l'ex President si è spontaneamente consegnato alla polizia di Bruxelles, che lo ha arrestato e subito rilasciato dietro cauzione.

La crisi catalana inizia a incrinare il fronte Ue

Prima creata e poi con furbizia esportata a Bruxelles dall'ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, in fuga dalla giustizia spagnola, la crisi catalana sta riuscendo a creare problemi alla stabilità del Belgio e, potenzialmente, a dividere l'Ue. Il vicepremier e ministro dell'Interno belga, Jan Jambon, esponente del partito fiammingo separatista N-Va, ha dichiarato che Madrid "è andata troppo oltre" nel rispondere alla sfida dei 'cugini' indipendentisti catalani, disponendo l'arresto degli 8 rimasti in Spagna e l'arresto dei 5 scappati in Belgio.