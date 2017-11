Catalogna Puigdemont preannuncia ricorso a corti internazionali contro Spagna. Preparato a ipotesi carcere Il Presidente catalano Carles Puigdemont in una intervista a Catalunya Radlunya Radio ha preannunciato un ricorso contro la Spagna davanti alle corti internazionali. Il leader catalano ha detto che l'Ue deve reagire davanti ad "una causa dei diritti umani". "L'Europa non può tenere tutto un governo in prigione o inesilio". Puigdemont si è detto "preparato" all'ipotesi di finire in un carcere spagnolo se il Belgio concederà l'estradizione

Il Presidente catalano Carles Puigdemont in una intervista a Catalunya Radio ha preannunciato un ricorso contro la Spagna davanti alle corti internazionali.Il leader catalano ha detto che l'Ue deve reagire davanti ad "una causa dei diritti umani". "L'Europa non può tenere tutto un governo in prigione o in esilio".Puigdemont si è detto "preparato" a "finire nelle carceri spagnole" se il Belgio concederà la sua estradizione, aggiungendo che il suo Govern è stato destituito "da un golpe illegale dello stato spagnolo".Puigdemont ha anche denunciato "l'odio e il desiderio di vendetta" di Madrid per avere subito "una sconfitta umiliante"in Catalogna.Il president ha criticato il silenzio dell'Ue sulle violazioni dei diritti fondamentali in Catalogna affermando che c'è "una disconnessione fra gli interessi dei cittadini e le elite europee".I governi del club Ue si sono finora allineati sulle posizioni di Madrid, salvo quello belga che ha espressocritiche. Puigdemche. Puigdemont ha accusato l'Ue di essere "indolente con la Spagna", pronta "a violare norme democratiche per evitarel'indipendenza".Il presidente destituito della Catalogna ha lanciato un appello a tutte leforze politiche catalane non unioniste perché formino una'grande lista per la Libertà' per le elezioni del 21 dicembre.Nell'intervista Puigdemont ha detto che un fronte dei democratici è necessario "davanti all'aggressione bestiale sferrata dallo Stato spagnolo".