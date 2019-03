Serie A, ventinovesima giornata Bologna, vittoria salvezza all'ultimo respiro: Sassuolo ko Al 'Dall'Ara' finisce 2-1 e con questo risultato oggi gli uomini di Mihajlovic sarebbero salvi. Tutti nella ripresa i gol: segna Pulgar su rigore, poi nel recupero pari Boga e al 96' estasi rossoblù con la capocciata di Destro

Vittoria thrilling, la terza consecutiva, del Bologna che all’ultimo respiro piega 2-1 il Sassuolo al Dall’Ara e oggi sarebbe salvo, con la quart'ultima piazza conquistata a spese dell’Empoli (oggi terz’ultimo).Primo tempo non esaltante, ma comunque godibile. Al 13’, su cross dalla destra di Bourabia, Babacar insacca anticipando tutti ma Guida, su segnalazione del Var, annulla per fuorigioco dello stesso attaccante senegalese. Cinque minuti dopo rispondono i padroni di casa: botta dal limite di Dzemaili, Consigli respinge, palla ad Orsolini che spedisce a lato di un metro. Al 34’ fondamentale chiusura di Helander sul sinistro ravvicinato di Sensi. Prima del riposo (44’), rossoblù per tre volte vicini al vantaggio: Consigli si oppone alla punizione di Sansone, poi neutralizza i successivi tentativi di Palacio e Orsolini.La ripresa si apre con la pericolosa percussione di un attivissimo Orsolini (51’): Lirola in scivolata evita il peggio (anticipato Palacio), rischiando anche l’autogol. Una spinta (ingenua) di Babacar su Palacio, porta il Bologna sul dischetto al 68’: Pulgar, appena entrato, non perdona. Al 79’ ‘el trenza’ si divora il raddoppio a tu per tu con Consigli e, per la serie chi sbaglia paga, ecco al 91’ il pari del Sassuolo con Boga che timbra dopo una conclusione strozzata di Babacar che si trasforma in assist. Guida inizialmente annulla per fuorigioco (che non c’è) ma torna rapidamente sui suoi passi dopo un check col Var. Ma è un recupero ‘da infarto’ visto che al 96’, su corner di Orsolini, arriva all’ultimo respiro lo stacco vincente di Mattia Destro che fa esplodere lo stadio di casa e regala a Mihajlovic tre punti di inestimabile valore.