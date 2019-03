Serie A, 'lunch match' ventisettesima giornata Pulgar-Soriano, il Bologna respira: Cagliari battuto 2-0 Al 'Dall'Ara' importante successo dei felsinei, che segnano un gol per tempo e si portano a -1 dall'Empoli quart'ultimo. Sardi pericolosi con Joao Pedro, fermato dalla traversa e nella ripresa da un grande Skorupski

di Gianluca Luceri D’oro massiccio, nella difficile corsa salvezza, i tre punti conquistati al ‘Dall’Ara dal Bologna, che supera 2-0 il Cagliari nel ‘lunch match’ del ventisettesimo turno. Con questo successo gli emiliani salgono a 21 punti , a -1 dall’Empoli quart’ultimo, impegnato lunedì sera all’Olimpico contro la Roma. Più tranquilli (ma non troppo) i sardi, a quota 27.Subito palla-gol per Santander - finirà ko poco dopo, problema alla spalla - fermato d'istinto da un grande Cragno (6’). Gli ospiti rispondono con Joao Pedro (conclusione alta) e con il doppio tentativo di Barella (28’): Skorupski attento. Pisacane sfiora l'autogol su palla bassa tesa di Palacio (30’), quattro minuti dopo rigore (il primo in questa stagione) per i padroni di casa complice un gomito di Bradaric su cross Orsolini: perfetta l’esecuzione di Pulgar (34’). Cagliari sfortunato al 39': si stampa sulla traversa il colpo di testa di Joao Pedro, servito da Barella.Prima chance della ripresa per Palacio (49’): bel destro incrociato (leggermente toccato) e palla fuori di pochissimo. S’innervosisce intanto la partita, con mini rissa a centrocampo al 52’, e piovono gialli (4) da parte di Irrati. Al 63’ Skorupski evita il pari dei sardi con super parata sul colpo di testa di Joao Pedro. Incassato lo spavento, i felsinei si fanno nuovamente minacciosi con Sansone e Orsolini, stoppati entrambi da Cragno. Al 77’ arriva il raddoppio del Bologna: affondo di Sansone sulla sinistra e assist per Soriano, che anticipa un poco attento Pisacane e da pochi passi, col mancino, non perdona. Partita chiusa.